На Одещині спалахнула масштабна пожежа: чорний дим виднівся за кілометри (відео)

Займання масштабне

Пожежа в Ізмаїлі Одеської області сталась 22 травня. Густий чорний дим було видно по всьому місту.

Про це повідомляють місцеві пабліки Одеси. "Телеграф" звернувся до пресслужби Одеської області, аби прокоментували подію.

Речниця ДСНС в Одеській області Марина Аверіна каже, що поки інформації немає. Пожежники працюють на місті, інформація буде згодом.

Причина пожежі, наслідки, а також інформація про постраждалих наразі відсутні.

Натомість на кадрах, які публікують у телеграм-каналі, видно, що займання масштабне. Повітряна тривога у регіоні не оголошувалась, вибухів, пов'язаних з війною, не було.

Нагадаємо, у середу, 21 травня, сталася масштабна пожежа на території Білоцерківської теплоелектроцентралі (ТЕЦ). Стовп диму було видно за кілометри. Нібито займання сталося під час проведення ремонтних робіт. Під час пожежі на Білоцерківській ТЕЦ, на жаль, загинули дві людини.

Раніше "Телеграф" писав, що у Кривому Розі горіла лікарня.