Ледь не вбило батутом. З'явилось вражаюче відео буревію в Україні

Після сильної зливи здійнявся вітер

В Одеській області місцеві жителі зафіксували на камеру потужний буревій. Сильний вітер здійнявся раптово.

Про це повідомляють місцеві канали. Зауважимо, що ймовірніше непогода вирувала 27 липня ввечері, адже саме тоді у мережі з'явилось відео.

"В селі Мирони Подільського району люди хотіли записати на відео веселку, коли сильним вітром знесло батут через паркан до сусідів", — йдеться у повідомленні.

На відео видно, як людина виходить за паркан, аби зняти на камеру веселку. Однак здіймається настільки сильний вітер, що він підіймає батут та перекидає його через паркан. Людина, що знімала відео, була всього у кількох сантиметрів від цього і дивом не постраждала. Також видно і по деревах, що вітер здійнявся після зливи досить сильний.

Додамо, що 27 липня ввечері внаслідок негоди в місті Балта загинув підліток. Ще четверо дітей травмовані. Як повідомили в регіональній службі ДСНС, діти були у наметі в той момент, коли на них впало дерево. Усі обставини трагедії наразі встановлюють представники поліції.

Зазначається, що рятувальники оперативно прибули на місце. З-під дерева було визволено 4-х дітей, яких передали медикам. На жаль, пʼяту дитину врятували не вдалось.

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