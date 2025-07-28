Едва не убило батутом. Появилось впечатляющее видео урагана в Украине

После сильного ливня поднялся ветер

В Одесской области местные жители зафиксировали на камеру мощный ураган. Появилось впечатляющее видео урагана в Украине

Об этом сообщают местные каналы. Заметим, что вероятнее всего ненастье бушевало 27 июля вечером, ведь именно тогда в сети появилось видео.

"В селе Мироны Подольского района люди хотели записать на видео радугу, когда сильным ветром унесло батут через забор к соседям", — говорится в сообщении.

На видео видно, как человек выходит за забор, чтобы снять на камеру радугу. Однако поднимается настолько сильный ветер, что он поднимает батут и перекидывает его через забор. Человек, снимавший видео, был всего в нескольких сантиметрах от этого и чудом не пострадал. Также видно и по деревьям, что ветер поднялся после ливня достаточно сильный.

Добавим, что 27 июля вечером в результате непогоды в городе Балта погиб подросток. Еще четверо детей травмированы. Как сообщили в региональной службе ГСЧС, дети находились в палатке в тот момент, когда на них упало дерево. Все обстоятельства трагедии устанавливают представители полиции.

Отмечается, что спасатели оперативно прибыли на место. Из-под дерева было освобождено 4 детей, которых передали медикам. К сожалению, пятого ребенка спасли не удалось.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине объявлено штормовое предупреждение для нескольких регионов.