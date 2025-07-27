Погода готує черговий "подарунок": синоптики попередили про небезпеку для України

Чого чекати від погоди 28 липня

Літо 2025 року аж до кінця липня характеризувалося погодними гойдалками, коли періоди екстремальної спеки змінювалися зливами. І схоже, що погода в Україні підготувала ще один сюрприз наприкінці другого літнього місяця.

Згідно з попередженням Укргідрометцентру, на погіршення погодних умов варто чекати 28 липня. У цей день майже по всій правобережній частині України пройдуть дощі та грози.

"28 липня у західних, Житомирській та Вінницькій областях значні дощі, грози. У Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", — йдеться у повідомленні.

Через це у вказаних областях оголошено жовтий рівень небезпеки. Синоптики попередили, що через це можуть виникнути проблеми у роботі комунальних, транспортних та будівельних підприємств, а також можливі обмеження руху транспорту.

Погода зіпсується

Попри "водяне охолодження", температурна картина каже, що на прохолоду не варто розраховувати — у більшості областей температура повітря триматиметься на відмітках вище +30 градусів. Трохи прохолодніше буде на заході, проте на півдні може бути до +37 градусів вдень.

Дощі та грози

Як повідомлялося раніше, дощі з грозами йтимуть у різних областях України аж до кінця місяця. Через це на заході суттєво похолодає, а ось на сході на перепочинок від спеки розраховувати не варто.