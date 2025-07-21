Не лише спека до +39: які сюрпризи принесе українцям кінець липня

Погода знову розділить Україну на дві частини

Минулого тижня багато регіонів України постраждали від різних небезпечних та стихійних метеорологічних явищ. Грози подекуди супроводжувалися сильними поривами вітру, які зносили дахи та валили великі дерева. Тривалі дощі на заході країни призвели до локальних підтоплень місцевості та економічних збитків.

Такий примхливий характер погоди зумовлений взаємодією різних повітряних мас, а також впливом циклонів та загостренням атмосферних фронтів. Про це "Телеграфу" розповів відомий метеоролог Ігор Кібальчич.

Прогнози показують, що до кінця липня погода на більшій частині території країни буде нестійкою та мінливою. Температурні контрасти та перепади атмосферного тиску стануть причиною гроз та злив.

Проте, капризи погоди торкнуться не всіх регіонів країни. Наприклад, на крайньому південному сході України та в Криму спостерігатиметься спекотна та відносно суха погода з дефіцитом опадів, що призведе до посилення посухи та пожежної небезпеки. Тут денні максимальні температури можуть подекуди сягати +37…+39 °С, що загалом не є унікальною подією для середини літа.

Якщо поглянути на карту прогнозованої кількості опадів до 29 липня включно, то добре помітно, що найбільше дощів очікується у західних та північних областях країни, тоді як у Приазов’ї та Криму їх може не бути зовсім.

Прогноз опадів

Найінтенсивніші опади, які торкнуться практично всіх областей, пройдуть 22 – 23 липня, а також 27 – 29 липня. Місцями можуть спостерігатися сильні зливи, град та шквали, 17 – 23 м/с. У решту днів також можливі дощі, але вони будуть невеликими та пройдуть лише місцями.

Температура до кінця місяця в середньому відповідатиме кліматичній нормі та лише в південно-східній половині країни перевищить її на 3 – 5 °С. При цьому найбільш спекотні дні очікуються 22 липня, а також з 25 по 29 липня на Лівобережжі та півдні країни.

У західних та північних областях температура повітря буде комфортнішою як вдень, так і вночі. У середньому нічна температура коливатиметься в діапазоні +12…+19 °С, денна +23…+29 °С. У центральних, південних та східних регіонах вночі очікується +16…+23 °С, а вдень +30…+37 °С. На крайньому півдні, у Криму та на Донбасі місцями можлива спека до +38…+39 °С.

Нагадаємо, у Києві продовжує триматися мінлива хмарність, місцями йти дощі з грозами. А температура досі є літньою, хоча вже не такою "пекучою". "Телеграф" розповів, на яку погоду мешканцям столиці чекати найближчими днями.