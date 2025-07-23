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Спека триватиме недовго: коли в Україні чекати різкої зміни погоди

Автор
Геннадій Лубенець
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Автор
Гроза
Гроза

Погода зіпсується ближче до вихідних

Літо 2025 року напевно запам’ятається стрибками температур та різкою зміною рекордної спеки на дощі та назад. Вже з вихідних погода в Україні знову стане дощовою, а у низці областей пройдуть грози.

Про це йдеться у прогнозі Ventusky. Зазначається, що в суботу 26 липня на сильні дощі варто чекати в більшій частині західних і північних областей.

Також опади можна чекати у частині центральних та південних областей.

Згідно з прогнозом УГМЦ, у цей день дощі пройдуть по всій території України, крім Криму.

Опади в Україні 26 липня. Чим яскравіший колір, тим сильніший дощ

За даними синоптиків, дощі після цього триватимуть у різних областях майже весь наступний тиждень і закінчаться лише 2 серпня.

Попри дощі, температура повітря в більшості областей залишатиметься на рівні понад +30 градусів. У деяких областях на півдні повітря може прогрітися до +36 градусів.

Як повідомлялося раніше, перші ознаки майбутньої негоди вже було зафіксовано у Києві. 22 липня там сталася пилова буря, після якої черговий потоп наздогнав кілька вулиць. Крім того, вітром повалило будівельний кран.

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