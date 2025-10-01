Прилетів наче з казки? Метелика з незвичним забарвленням помітили в Україні

Вид поширений в Європі та Північній Азії — від Канарських островів до Північного Китаю

Метелик з незвичним забарвленням був помічений в Україні. Комаху побачили в Чернігівській області.

У Фейсбук-спільноті "Комахи України" Наталя Третяк поділилася дописом. Жінка показала, як він виглядав.

На фотографії видно метелика з вражаючим контрастним забарвленням. Верхня частина крил має насичений синьо-фіолетовий колір з металевим відблиском, який переливається на світлі. Нижня частина крил світло-сіра з характерним візерунком із чорних цяток, обведених білими кільцями, та помаранчевими плямами вздовж краю. Саме така комбінація яскравого синього верху та делікатного сірого низу з помаранчевими акцентами робить цього метелика особливо помітним.

Метелик. Фото - Наталя Третяк

"Телеграф" дослідив мережу і з’ясував, що комаха може бути схожа на метелика "Синявець Ікар". Це вид денних метеликів родини синявцевих.

Що відомо про Синявця Ікара

Синявець Ікар (Polyommatus icarus) — один із найпоширеніших представників родини синявцевих у Європі. Свою назву метелик отримав на честь персонажа давньогрецької міфології Ікара, який підлетів надто близько до сонця.

Вид поширений в Європі та Північній Азії — від Канарських островів до Північного Китаю. З 2005 року поширився у Канаді. В Україні трапляється по всій території, від низовин до гірських районів на висоті до 2000 метрів.

Розмах крил метелика становить 25-30 міліметрів. Характерною особливістю виду є статевий диморфізм: самці мають яскраве синьо-фіолетове забарвлення верхньої сторони крил, тоді як самиці зазвичай коричневі, іноді з синюватим напиленням біля основи крил.

Синявець Ікар літає з квітня по жовтень, даючи два-три покоління за сезон. Гусениці живляться на рослинах родини бобових, зокрема на конюшині, люцерні та інших бобових травах. Метелики полюбляють відкриті сонячні місця: луки, поля, узлісся та степові ділянки.

Цей вид не є рідкісним і не занесений до Червоної книги, проте його яскраве забарвлення завжди привертає увагу природолюбів.

