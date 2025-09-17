Прилетів з США? В Україні помітили дивну комаху, схожу на осу і метелика, чи може вона вжалити (фото)

Дорослі особини цієї комахи літають з липня по вересень і активні протягом дня

Жителі Уманського району помітили незвичну комаху, яка нагадує осу і метелика. Вона сиділа на сухій квітці.

Про це у Фейсбук-спільноті "Комахи України" повідомила Анна Молодик Дубенюк. Жінка показала фото.

"Хто ця дивовижна комашка? Позувала так гарно, не полохлива зовсім. Здавалося що це оса, потім зрозуміла, що метелик", — йдеться у повідомленні.

Фото - Анна Молодик Дубенюк

На світлинах видно незвичайну комаху з прозорими крилами, на яких чітко проглядаються помаранчеві та чорні смуги. Тіло метелика має характерне чорно-жовте смугасте забарвлення, що робить його дуже схожим на осу.

Фото - Анна Молодик Дубенюк

Комаха сидить на сухому насінні, можливо соняшника, демонструючи свої яскраві крила з виразним візерунком. Розмір комахи порівняно невеликий — вона легко поміщається на людському пальці.

Фото - Анна Молодик Дубенюк

Що це за комаха

На зображенні показана малинова скляниця (Pennisetia marginata), також відома як малиновий кореневий бурильник або прозора міль ожини.

Цей метелик належить до родини Sesiidae. Він поширений у США, переважно на сході та вздовж Тихоокеанського узбережжя, а також у південних частинах Канади. Личинки малинової скляниці живляться видаляючи серцевину пагонів малини, що призводить до відставання їх у рості. Дорослі особини літають з липня по вересень і активні протягом дня. Повний життєвий цикл зазвичай триває два роки, хоча деякі особини можуть завершити його за один рік.

Чи небезпечна для людей

Малинова скляниця абсолютно безпечна для людини. Ця комаха не кусає і не жалить людей, оскільки не має відповідних органів для нападу. Її схожість з осою — це лише природна мімікрія, захисний механізм, який дозволяє відлякувати хижаків.

Єдину шкоду метелик може завдати садовим культурам, зокрема малині та ожині, коли його личинки пошкоджують стебла рослин.

