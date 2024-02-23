Пашинян встромив черговий ніж у спину Путіна, в Росії вже відповіли: що сталося

Росія "відкрито закликала вірменське населення повалити владу", зазначив він

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що участь його країни в Договорі про колективну безпеку (ОДКБ) "заморожено". Він також розкритикував дії російської влади на території Вірменії та пригрозив Росії "наслідками".

"Участь Вірменії в Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), в якому домінує Москва, заморожена. При цьому питання про збереження російської військової бази у Вірменії в місті Гюмрі не стоїть на порядку денному", — сказав Пашинян в інтерв’ю телеканалу France 24.

Він додав, що Росія "відкрито закликала вірменське населення повалити владу". За словами Пашиняна, вже кілька місяців "ця пропаганда з Москви" проти Вірменії не слабшає.

Пашинян заявив, що особливо стурбований викраденням Дмитра Сетракова – російського військовослужбовця, який був мобілізований до армії РФ, але втік із частини та поїхав до Вірменії. У країні його затримали співробітники російської військової поліції та доставили на базу РФ у Гюмрі, звідти через деякий час вивезли до Росії. Таким чином, російські військові викрали людину на території чужої держави.

"Ми не можемо зазнавати незаконних дій на нашій території. Будуть наслідки, якщо вимоги Єревана залишаться без відповіді", — заявив Пашинян.

У Росії прокоментували слова Пашиняна. РосЗМІ пишуть, що до Секретаріату ОДКБ жодних заяв Єревана про зупинення членства не надходило. Зазначається, що в словах Пашиняна про заморожування участі Вірменії в ОДКБ, ймовірно, йдеться про неучасть у заходах, що проводяться організацією.

Як повідомляв "Телеграф", нещодавно Пашинян заявив, що Вірменія не виступає союзником Росії у війні проти України. Він додав, що його країна, як відповідальна держава, повинна залишатися прихильною до всіх своїх міжнародних зобов’язань, включаючи зобов’язання, які вона має у відносинах з РФ.