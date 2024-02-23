Пашинян вонзил очередной нож в спину Путина, в России уже ответили: что произошло

Россия "открыто призывала армянское население свергнуть власть", отметил он

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что участие его страны в Договоре о коллективной безопасности (ОДКБ) "заморожено". Он также раскритиковал действия российских властей на территории Армении и пригрозил России "последствиями".

"Участие Армении в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в котором доминирует Москва, заморожено. При этом вопрос о сохранении российской военной базы в Армении в городе Гюмри не стоит на повестке дня", – сказал Пашинян в интервью телеканалу France 24.

Он добавил, что Россия "открыто призывала армянское население свергнуть власть". По словам Пашиняна, уже несколько месяцев "эта пропаганда из Москвы" против Армении не ослабевает.

Пашинян заявил, что особенно обеспокоен похищением Дмитрия Сетракова – российского военнослужащего, который был мобилизован в армию РФ, но сбежал из части и уехал в Армению. В стране его задержали сотрудники российской военной полиции и доставили на базу РФ в Гюмри, оттуда спустя некоторое время вывезли в Россию. Таким образом, российские военные похитили человека на территории чужого государства.

"Мы не можем подвергаться незаконным действиям на нашей территории. Будут последствия, если требования Еревана останутся без ответа", – заявил Пашинян.

В России уже прокомментировали слова Пашиняна. РосСМИ пишут, что в Секретариат ОДКБ никаких заявлений Еревана о приостановке членства не поступало. Отмечается, что в словах Пашиняна о заморозке участия Армении в ОДКБ, по всей видимости, речь идет о неучастии в мероприятиях, которые проводятся организацией.

Как сообщал "Телеграф", недавно Пашинян заявил, что Армения не выступает союзником России в войне против Украины. Он добавил, что его страна, как ответственное государство, должна оставаться приверженной всем своим международным обязательствам, включая обязательства, которые она имеет в отношениях с РФ.