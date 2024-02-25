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Трамп відмовчується: Кулеба розповів про долю запрошення експрезидента США до України

Автор
Антон Корж Антон Корж
Дата публікації
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Трамп, схоже, не горить бажанням опинитися там, де вбивають Новина оновлена 25 лютого 2024, 02:51
Трамп, схоже, не горить бажанням опинитися там, де вбивають. Фото Відкриті джерела

Трамп та його команда не надали відповіді на запрошення відвідати лінію фронту в Україні

Колишній президент США Дональд Трамп, який публічно зайняв антиукраїнську позицію, відмовчався у відповідь на запрошення відвідати лінію фронту в Україні, яке йому спрямував президент Володимир Зеленський. Ані Трамп, ані його команда ніяк не зреагували на запрошення.

Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю "Голосу Америки". Кулеба зазначив, що кандидат у президенти США від Республіканської партії десь втратив свою красномовність.

"Є політичні сигнали, які йдуть публічно від кандидата в президенти США Дональда Трампа. Є публічні сигнали, які йдуть від президента України. Ми не чули відповіді на запрошення від самого Трампа або його команди. Буде відповідь – будемо її розглядати", – сказав він.

Кулеба також зазначив, що Україна розглядає як ключове, питання збереження підтримки в США не на рівні партій, а на рівні звичайних виборців. Оскільки американські політики йдуть за своїм виборцем і подітися в цьому плані їм абсолютно немає куди.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Дональд Трамп закликав Сенат не голосувати за допомогу Україні, Тайваню та Ізраїлю у розмірі 95 млрд доларів. На його думку, ці гроші можна давати лише у борг, але не безоплатно.

Окрім того, Трамп вже настільки заговорився, що прилюдно похвалив військову силу країни-агресора. Так, він назвав Росію військовою машиною, яка перемогла Гітлера та Наполеона.

Теги:
#Війна #Дональд Трамп #Володимир Зеленський #Дмитро Кулеба