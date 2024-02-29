"Вилучити з бюлетенів": черговий штат США заборонив Трампу участь в праймеріз

В Трампа є тільки 20 днів, щоб встигнути подати апеляцію

Штат Іллінойс третім в США, після штату Колорадо та штату Мен 28 лютого прийняв рішення виключити колишнього президента США Дональда Трампа з виборчих бюлетенів республіканських праймеріз. Відповідне рішення прийняла окружний суддя штату Кук Трейсі Портер, керуючись 14-ю поправкою до Конституції США.

Про це повідомляє CNN. Зазначається, що на відміну від аналогічних рішень в Колорадо та Мені, у Іллінойсі у Трампа дуже короткий період часу для подачі апеляції – тільки 20 днів.

"Несподіване рішення, ухвалене в середу, з'явилося в той час, коли аналогічний антитрампівський позов з Колорадо перебуває на розгляді у Верховному суді США, який, як очікується, відхилить аргументи про те, що Трампу заборонено обіймати посаду президента", – сказано у повідомленні.

Суддя Портер відзначила, що значною мірою покладалася на висновок Верховного суду Колорадо, який постановив викинути Трампа з праймеріз. На її думку, аргументація щодо "заборони заколотників" виглядає вельми переконливою.

"Суд також усвідомлює масштаби цього рішення і його вплив на майбутні праймеріз в Іллінойсі… Виборча рада штату Іллінойс повинна вилучити Дональда Трампа з бюлетеня на праймеріз 19 березня 2024 року або зробити так, щоб всі голоси, подані за нього, були анульовані", – зазначила суддя.

Як писав "Телеграф", Верховний суд штату Колорадо (США) заборонив колишньому президентові Дональду Трампу висувати свою кандидатуру на виборах у цьому штаті у 2024 році через те, що він відкрито підтримав демонстрантів, які увірвалися до Капітолія після попередніх президентських виборів 6 січня 2021 року. Після цього штат Мен в США також заборонив Трампу брати участь у праймеріз на території штату. Прикладом цих двох штатів надихнулися понад два десятки інших.

Втім, це ще не перемога: Верховний суд США може поновити право Дональда Трампа на участь у президентських виборах у 2024 році. Американський бізнесмен подав апеляцію у справі про штурм Капітолія і суд прискорив її розгляд напередодні первинних виборів у Колорадо, які відбудуться 5 березня. До висновку суду дію заборони Трампу брати участь у праймеріз призупинено.