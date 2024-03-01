В Кремле прокомментировали заявление Остина о возможности войны РФ с НАТО

Что сказали в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что заявление министра обороны США Ллойда Остина о том, что поражение Украины повлечет за собой конфликт между НАТО и Россией, является безответственным. Он добавил, что это приводит к дальнейшему нагнетанию напряженности.

Помимо этого добавил, что РФ делает все правильно и это оправдывает так называемую "специальную военную операцию". Об этом он сказал на брифинге журналистам.

"Это — еще одно крайне безответственное заявление, которое мы слышим в последние дни", — сказал он. "Мы слышим крайне безответственные заявления, идущие из ряда европейских столиц, а теперь еще через океан", — продолжил представитель Кремля.

По его словам, "эти заявления ведут к дальнейшему нагнетанию напряженности, хотя его дальше нагнетать вроде бы некуда, а главное, что они де-факто демонстрируют мировоззрение НАТО".

Он сказал, что НАТО считает Украину своей территорией. Это, по его словам, "лишний раз подчеркивает абсолютную правильность того, что делает Российская Федерация, и правильность и оправданность специальной военной операции".

Напомним, что глава оборонного ведомства США Ллойд Остин во время слушания Комитета вооруженных сил Палаты представителей США заявил, что если Украина проиграет полномасштабную войну с Россией, то противостоять Путину придется всему Североатлантическому Альянсу. Он считает, что Украине нужно как можно быстрее одобрить финансирование новой военной помощи.

Ранее "Телеграф" писал, что в четверг, 29 февраля, Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию заявил, что якобы не Россия начала войну с Украиной. Также он в очередной раз подумал о "нацизме" и целях так называемой "специальной военной операции".