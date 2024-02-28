Санкції не заважають: Росія встановила рекорд з експорту нафти

Цифра сягнула 3,5 мільйона барелів

Попри введені країнами ЄС та НАТО санкції, внаслідок яких деякі флоти не можуть возити нафту, Росія все ж продовжує її експорт. За останні чотири місяці він зріс до рекордного рівня.

Про це пише видання Bloomberg. Ускладнення поставки сирої нафти "Сокіл" компенсовано.

Відомо, що з острова Сахалін на Тихоокеанському узбережжі, відбулось тимчасове припинення поставок російської сирої нафти "Сокіл". Але це стрімко компенсувалось зростанням постачання нафти ESPO з порту Козьміно. Таким чином обсяг експорту підвищився майже до найвищого рівня за чотири місяці.

За статистичними даними, на 365 000 барелів на день зросли щотижневі постачання, досягнувши рівня 3,5 мільйона, що приблизно на 215 000 барелів на день перевищує цільовий показник станом на 5 листопада 2023 року.

Тобто побоювання індійськими нафтопереробниками американських санкцій, що призвело до труднощів з нафтою "Сокіл", було вирішено. Наразі щонайменше 14 вантажів загальним об'ємом 10 млн барелів з нафтою "Сокіл" все ще знаходяться на суднах.

Нагадаємо, що раніше повідомлялось про доставку до Індії трьох вантажів "Сокола" і перенаправлення кількох інших до Китаю.

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