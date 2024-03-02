Британский парламент начал расследование санкций против России: в чем причина

Вместе с санкциями рассмотрят возможность конфискации активов России

В Великобритании парламент начал расследование, посвященное вопросу эффективности санкций, введенных Лондоном против России. Парламентарии хотят выяснить, дали санкции желаемый эффект.

Об этом говорится в заявлении на сайте парламента. Профильный комитет парламента рассмотрит работу управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI).

"Комитет казначейства (парламента) начинает новое расследование, посвященное тому, имеет ли программа экономических санкций Британии желаемый эффект… Через два года Россия все еще вкладывает десятки миллиардов в свой оборонный бюджет, что вызывает вопрос — имеют ли финансовые санкции Запада желаемый эффект?", – объяснила глава комитета Гарриет Болдвин.

Также комитет оценит возможность конфисковать замороженные активы. Они будут переданы на восстановление Украины.

Как сообщалось ранее, постоянные представители стран Европейского союза приняли предварительное соглашение об использовании замороженных российских активов для восстановления Украины. Однако государства Европейского Союза не проявили особого энтузиазма в предложении Бельгии использовать замороженные российские активы в пользу Украины. Правительство хотело инициировать выпуск долговых обязательств, которые должны привлекать средства на восстановление страны.

Впрочем, Соединенные Штаты рассматривают возможность использования 300 миллиардов долларов российских государственных активов. В отличие от слишком осторожных европейцев в США считают, что конфискация активов вполне законна и планируется давить на Европу, чтобы заставить ее отобрать активы россиян.