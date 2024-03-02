Росіянам варто поквапитись: Литва попередила про нові обмеження для водіїв авто на російських номерах

Встигнути треба до 11 березня

У Литві з 11 березня конфіскуватимуть машини на російських номерах. Уникнути цього можна, якщо змінити реєстраційний номер автомобіля на литовський або іншої країни Європейського Союзу до цього дня, або якщо вивезти авто з країни.

Про це повідомила литовська митниця. Окрім конфіскації машини, власникам загрожує штраф.

"За даними литовської митниці, на території Литви досі перебувають люди, які керують автомобілями, зареєстрованими в Росії. До 11 березня вони повинні або зареєструвати транспортні засоби в Литві, або виїхати з ЄС. З 11 березня особи, які матимуть автомобілі з російськими номерами, будуть вважатися такими, що порушили положення законодавства, і притягуватимуться до відповідальності, передбаченої статтею 515 КУпАП, яка передбачає штраф і конфіскацію автомобіля", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Литва імплементує Регламент Ради Європи № 833/2014, вимоги санкцій, зазначені в статті 3, які дозволяли до 2023 року 19 грудня реєструвати автомобілі, які в'їхали в Євросоюз. Проте вже з 11 березня 2024 року машини, зареєстровані в Росії, не можуть перебувати на території Литви або повинні пройти перереєстрацію до цього часу.

Литовська митниця зробить виняток лише для тих громадян Росії, які прямують транзитом в Калінінградську область або з неї на транспортних засобах, зареєстрованих в Росії за спрощеним проїзним документом (СПД). Але цей переїзд не може тривати більше, ніж 24 години. Також під час транзиту транспортний засіб повинен супроводжувати його власник. Якщо власника в машині немає, транспортний засіб на територію Литви не пустять.

Раніше "Телеграф" писав, що з 10 години ранку середи, 13 вересня, Естонія заборонила в’їзд автомобілів з номерами російської федерації. Таким чином, вже всі три країни Балтії виконали рекомендації Європейської комісії про те, що країнам Євросоюзу не дозволено впускати на територію ЄС приватні автомобілі з номерами Росії.