Чергова лякалка: в НАТО прокоментували ядерні погрози Путіна

В НАТО не бачать реальної загрози застосування Путіним ядерної зброї, бачать тільки спроби залякати західні країни

В НАТО не вважають ядерні погрози російського диктатора Володимира Путіна чимось насправді серйозним. Скоріше, заява диктатора, яку він виголосив в посланні Федеральним зборам, є черговою лякалкою, спрямованою на країни Заходу.

Про це заявив заступник генерального секретаря альянсу Мірча Джоане в інтерв'ю іспанській газеті El País. За його словами, має місце спроба психологічного залякування з боку Путіна.

"Ми не бачимо жодної безпосередньої загрози застосування Росією цієї зброї… Такі погрози задіяти ядерну зброю ми чуємо від російських лідерів щонайменше два роки, як почалася війна в Україні. І це від такої ядерної наддержави, як Росія. Це дуже безвідповідально, тому що, коли ви володієте такою зброєю, у вас також є зобов'язання щодо стриманості. Ці заяви є частиною їхнього арсеналу залякування і психологічного тиску", – сказав Джоане.

Як писав "Телеграф", у четвер, 29 лютого, диктатор Росії Володимир Путін під час звернення до Федеральних зборів РФ заявив, що його плани у сфері озброєння нібито виконані та ядерна зброя готова до застосування у разі потреби. У ЄС зневажливо прокоментували це, вказавши на брехливі твердження диктатора. Також там назвали його заяви неприйнятними.

Сполучені Штати не налякані погрозами Путіна застосувати ядерну зброю. США вже неодноразово попереджали Путіна про фатальні для Росії наслідки спроби застосувати ядерну зброю.

У відповідь на погрози застосування ядерної зброї від Путіна, Китай закликав всі країни з ядерним потенціалом до більш виважених дій. Важливо підтримувати глобальний стратегічний баланс і стабільність, адже в ядерній війні переможців не буде.