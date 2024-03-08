Україна зупинить Путіна: Байден сказав, що для цього потрібно

Президент США попередив, що ігнорування необхідності допомагати Україні погано закінчиться для США

Президент США Джозеф Байден заявив, що Україна може зупинити російського диктатора Володимира Путіна. Для цього потрібно, щоб цивілізований світ надавав Україні якнайбільше допомоги, тому що поразка України матиме нищівні наслідки для свободи та демократії усюди.

Про це він сказав у перші хвилини свого звернення "Про стан справ у державі" 7 березня. Байден звинуватив противників допомоги Україні в США в тому, що вони хочуть відійти від світового лідерства та підставити усіх американських союзників – в тому числі він звинуватив в цьому свого конкурента Дональда Трампа, не називаючи його імені.

"Україна може зупинити Путіна, якщо ми будемо разом з Україною, і надамо Україні необхідну зброю. Допомога Україні блокується тими, хто хоче відійти від світового лідерства. Ми не можемо відійти та поставити під удар всю Європу. Я казав Путіну дуже прості речі: ми не відійдемо. Зараз, як я вже говорив раніше, і я маю на увазі це в буквальному сенсі, історія спостерігає за нами. Історія спостерігає за Палатою представників", – сказав він.

Байден додав, що хоче розбудити Конгрес, який своєю бездіяльністю ставить під загрозу інтереси США та попередити американський народ, що ігнорування необхідності допомагати Україні може погано закінчитися. Тим паче, що Україна просить тільки зброю та боєприпаси, а не американські війська.

"Якщо хтось тут думає, що Путін зупиниться на Україні, я запевняю вас, що він не зупиниться. Ми мусимо відповісти на виклик Путіна… Вони не просять американських солдатів. Насправді американські солдати не воюють в Україні. І я сповнений рішучості, щоб так і залишилося", – резюмував він.

Нагадаємо, на тлі затягування голосування щодо виділення військової допомоги Україні спікером Палати представників Майком Джонсоном, конгресмени вигадали інший спосіб винести документ на розгляд. Для цього вони збираються розпочати збір підписів.

Як відомо, пакет допомоги Україні блокується трампістами у Конгресі з осені минулого року. Тепер спікер Палати представників каже, що проголосувати за нього вони можуть у найкращому випадку в середині березня, у гіршому випадку – лише у квітні.

У Зеленського вже висловилися, що історія з допомогою від США досить дивна. Зволікання з ухваленням рішення про виділення грошей на військову допомогу псує репутацію Америки.