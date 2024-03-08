Двосторонні претензії: США не подобається, як Україна воює, а у Києва питання щодо допомоги ― NYT

Видання пише, що останнім часом наростає напруга між Києвом та Вашингтоном

Відносини між Україною та Сполученими Штатами Америки (США) починають псуватися через взаємне розчарування. Кожна зі сторін має свої претензії: американська незадоволена тим, що відкидаються її стратегії ведення війни, а в Києві викликають роздратування політичні дебати в Конгресі, через які Силам оборони не вистачає снарядів.

Повільність Америки в питанні передачі далекобійних ракет і сучасних винищувачів теж не подобається військово-політичному керівництву України. Про це повідомляє видання The New York Times.

Путін загрожує Заходу ядерною зброєю

США не подобається, як веде війну Україна

У Пентагоні стурбовані тим, що їхні військові стратегії відкидаються. До їхньої розробки залучають найкращих експертів, у тому числі й голову відомства Ллойда Остіна.

Це єдина претензія, але має систематичний характер. Щоразу Україна створює свій сценарій, який відрізняється від стратегії американців.

Вперше розбіжності виникли, коли планували контрнаступ ЗСУ. У США запропонували сконцентруватися на одній ділянці фронту. Але Зеленському цей варіант не сподобався. В Україні вирішили, що атакуватимуть одразу на кількох напрямках.

Виникло непорозуміння через бої за Авдіївку. Американські військові не побачили сенсу так довго тримати місто, яке не має стратегічної цінності. Але за нього билися до кінця. У США впевнені, що в цей час Сили оборони могли зайнятися підготовкою контрнаступних дій.

Претензії України до США

Збройним силам не вистачає снарядів. Допомога Україні від США не можуть затвердити ще з грудня. Політичні дебати між демократами та республіканцями не припиняються навіть після неодноразового заклику президента Байдена направити допомогу ЗСУ.

Напруга між країнами зростає, але це не означає, що союзницькі відносини будуть перервані. Пентагон продовжує обговорювати з партнерами допомогу для ЗСУ, а також українська армія регулярно отримує важливі розвіддані.

В американському оборонному відомстві планують допомогти Україні знищити Кримський міст уже у 2024 році. Це одна з головних цілей Пентагона.

Нагадаємо, що нещодавно в Мережі з’явився "злив" розмови між німецькими офіцерами. Вони обговорювали підготовку до руйнування Кримського мосту. У розмові також йшлося про можливу передачу Україні далекобійних ракет Taurus.

Пізніше на скандал відреагував канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він сказав, що найближчим часом будуть відомі всі обставини, адже триває перевірка.

Деякі німецькі політики вважають, що Росія пішла на такий крок, щоб Шольц не передав Україні Taurus. Ці ракети ефективні, і в Кремлі знають це, тому й намагаються зірвати постачання за будь-яку ціну.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Німеччині з’ясували причину витоку розмови офіцерів. Виявилося, хакери тут ні до чого.