Паролін натякає про причини пропозиції Макрона

У Папи Римського бояться погіршення ситуації на фронті через пропозицію президента Франції Еммануеля Макрона. Він говорив про можливе направлення сухопутних військ НАТО чи Європи в Україну.

Державний секретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін висловив занепокоєння щодо цієї ідеї політика. Про це йдеться на Vatican News.

"Це дійсно лякаючий сценарій. Тому що він призведе до ескалації, якої ми завжди намагалися уникнути від самого початку. Це сценарій, який я б не назвав апокаліптичним, тому що, можливо, це перебільшене слово наразі, але, безумовно, він вселяє страх", — заявив він.

Паролін припускає, що пропозиція Макрона викликана відсутністю будь-яких чітких перспектив закінчення війни, як шляхом військових дій, так і через стіл переговорів, протягом двох років.

"Ідеально було б знайти спосіб змусити обидві сторони почати розмову і діалог. Я вірю, що якщо ми будемо говорити, то рішення буде знайдено. Були запропоновані різні варіанти рішень, головне, щоб була воля до їх реалізації", — додав держсекретар Ватикану.

Нагадуємо, Папа Римський Франциск неодноразово виступав зі скандальними заявами. Понтифіка часто звинувачують у тому, що він повторює наратив Росії, нібито саме Захід сприяв початку війни в Україні. То він розсипався у хвалебних одах Російській імперії та її правителям.