Справа в Путіні та його посіпаках на Заході: генерал пояснив затримку допомоги Україні від США та Польщі

Розвідник розповів про можливу роль Орбана у проблемах із постачанням зброї в Україну.

Два стратегічні партнери України, які сильно допомагали нам з початку широкомасштабного російського вторгнення, останнім часом неприємно дивують. У США майже пів року не можуть погодити фінансову підтримку Києва. А в Польщі фермери та перевізники блокують кордон, завдаючи удару як по українському експорту, так і по імпорту. У тому числі й по військовому постачанню.

Що відбувається, чому і як ситуація може розвиватися далі, "Телеграфу" розповів ветеран Служби зовнішньої розвідки генерал-лейтенант Василь Богдан.

Блокада українсько-польського кордону

На думку Василя Богдана, ситуація на кордоні пов’язана насамперед із тим, що Польська Республіка вступила у фазу суспільно-політичної турбулентності через перманентні вибори.

"Восени там відбулися парламентські вибори, результатом чого став прихід до влади опозиційної коаліції : "Громадянська коаліція" Дональда Туска, який став прем’єром, а також "Третій шлях" та "Ліві". А правляча раніше партія "Право і справедливість" (ПіС), хоч і перемогла на тих виборах, але не взяла достатньо, щоб залишитися при владі, і не зуміла нікого залучити до коаліції із собою.

Так, президент Анджей Дуда все ще від ПіС. Але в парламенті та уряді тепер кермують інші. При цьому протистояння між коаліцією та ПіС продовжується на всіх рівнях. Від чого лихоманить усю країну. А на носі – буквально у квітні – нові вибори. Місцеві. Що не додає стабільності. А 2025-го вже й президентські вибори наспіють", – пояснює експерт.

До цих кампаній, продовжує він, готуються усі політичні сили. Намагаючись використати і внутрішні, і зовнішні чинники, щоб підняти свій рейтинг і знизити рейтинг опонента. У тому числі шляхом загравання з усіма категоріями виборців. Включно з фермерами, яких у Польщі досить багато. А в електоральному сенсі це ще й члени сімей фермерів. Тож рахунок йде на мільйони.

Василь Богдан зазначає, що на це наклалося ще й те, що фермери зараз протестують по всій Європі, відкидаючи впровадження Green Deal ("зеленого курсу" ЄС, який збільшить витрати на виробництво), вимагаючи більше дотацій тощо.

"Під шумок активізувалися всілякі проросійські маргінальні сили, які очолили всі протестні акції в Польщі. І використовують їх не стільки, щоб відстоювати інтереси місцевих фермерів (тут вирішувати треба з керівництвом ЄС та своєї країни, а не з Україною), скільки для створення максимальних проблем нам і послаблення державності власне в Польщі. З наступним можливим курсом на потепління відносин із РФ. На це працює російська агентура, спецслужби тієї ж Білорусі", – пояснює ветеран розвідки.

Він упевнений, що Україна стала заручником ситуації. При цьому треба пам’ятати, наголошує генерал, що Варшава потужно підтримувала нас із початку повномасштабного російського вторгнення. І військово-технічно, і фінансово, і дипломатично, і прийняттям наших біженців і розміщенням на своїй території відповідних ремонтних баз.

"Підтримка є і зараз. Тому сподіваємося, що незабаром вдасться знайти компроміс – і суттєвої шкоди нашим відносинам (партнерським, важливим для Києва та Варшави) ці блокування не завдадуть. Хоча пропагандистські висловлювання представників ПіС, які намагаються звинуватити у всьому українських аграріїв, звісно, залишають неприємний осад”, – зізнався Василь Богдан.

Натомість зазначає він, і прем’єр Туск, і президент Дуда твердо стоять на позиціях партнерської підтримки України. І є чіткі сигнали, що проблеми на українсько-польському кордоні та інші нюанси будуть врегульовані. У тому числі за допомогою Європейської комісії.

"Адже Угоду про Асоціацію, домовленості про зону вільної торгівлі ніхто не скасовував, — нагадує експерт. — Підготовлено проєкт рамкових переговорів про вступ України до ЄС. Зрештою, ми станемо частиною і Євросоюзу, і НАТО, хоч би як цьому намагалися перешкодити Росія та її посіпаки у низці західних держав".

Орбан міг бути емісаром Путіна

Генерал звертає увагу, що у нас виникли складнощі не лише з Польщею, а й з більшістю країн, де відбуваються вибори.

"Чомусь у низці з них під час цих процесів на чільне місце виходить "українське питання". Взяти ті ж самі США, де допомога Україні опинилася в таких же заручниках, як у Польщі – наш експорт, загалом вільне пересування через кордон. Подібна поведінка з огляду на фактор виборів не стала несподіванкою. Але вона і не відображає позицію виключно внутрішніх (як правило – опозиційних) сил. Є всі підстави говорити, що відбувається зовнішнє втручання. Що тут працюють агентура та лобісти РФ", – вважає Василь Богдан.

На його думку, навряд чи випадково пройшла інформація, що у Флориді навколо експрезидент Дональда Трампа, який сподівається повернутись до Білого дому, помітно посилилася російська присутність.

"І це оточення роками нав’язує йому думку, що Україна – штучна країна, що ми не маємо права на існування, що те, що відбувається тут, не повинно хвилювати США і таке інше, – зазначає експерт. – Показовий у цьому сенсі нещодавній візит до Трампа угорського прем’єра Орбана, який після зустрічі заявив, що Трамп не допомагатиме Україні, якщо знову стане президентом. І що тільки Трамп може зупинити цю війну".

Ветеран зовнішньої розвідки не виключає, що Орбан їздив до Трампа домовлятися… про Закарпаття. Щоб у разі перемоги Трампа, той погодився на розчленування України між усіма охочими.

"Є й інший аспект ситуації. Путін зараз не може практично нікуди виїхати, бо діє ордер Міжнародного кримінального суду на його арешт за воєнні злочини. А з огляду на тісні зв’язки еліт Угорщини з Росією, я не виключаю, що Орбан під час візиту до Трампа був емісаром Путіна. І через нього господар Кремля з потенційним новим господарем Білого дому намагався залагодити якісь питання", – пояснює генерал.

Але нічого в них не вийде, упевнений він.

"Зрештою, Україна звільнить усі свої території, путінський режим звалиться, а військові злочинці та їхні поплічники понесуть заслужене покарання", – констатує Василь Богдан.