"Ми тут заручники ситуації": міністр пояснив проблему із антиукраїнськими протестами в Польщі

Шукайте ворогів не тут

Протести поляків та блокади кордону з Україною — наслідок того, що певні політичні сили почали хитати суспільство напередодні виборів. Проте суть проблеми не в Україні, адже набагато більше Польща імпортує з Росії через Білорусь.

Водночас український експорт до країни-сусідки з 2022 року суттєво зменшився. Про це в інтервʼю РБК-Україна сказав міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубракова.

"На тлі загальноєвропейських страйків фермерів щодо захисту дотацій та місцевих виборів у Польщі різні політичні сили почали грати на тематиці ніби-то захисту аграрних ринків або перевізників. Ці страйки почалися при попередній урядовій команді, але вирішувати ці проблеми доведеться точно новій владі спільно з нами та ЄС", — зауважив він.

Щодо суті проблеми міністр наголосив, що обсяги імпорту аграрної продукції Польщі з Росії значно більші, та й здійснюються без черг та блокад кордонів. Це підтверджує як і офіційна статистична інформація, так і матеріали ЗМІ.

До того ж транзит українського експорту через територію Польщі зменшився втричі порівняно з 2022 роком. Зараз у пікові місяці Україна експортує через Польщу 350-370 тисяч тонн агропродукції, хоча до повномасштабного вторгнення ці показники сягали мільйона. Основним шляхом збуту є Чорне море та Дунай, тож для польського ринку, як каже Кубраков, загроз немає.

Ба більше, є офіційне підтвердження польських урядовців, що українська аграрна продукція не потрапляє на їх ринок, а транзитом йде далі до інших країн.

"Ми зі свого боку теж пояснюємо це польському суспільству через всі доступні механізми. Шукайте ворогів не тут (не в Україні, — ред.), у нас з вами один спільний ворог – Росія", — каже міністр.

За словами Кубракова, українська влада застосувала необхідні механізми впливу там, де було потрібно.

"Наприклад, коли відкрили тимчасовий коридор через Чорне море. Ми діяли більш ніж рішуче, зокрема без будь-яких гарантій та страхових механізмів. Ми знаходили власників суден, які ризикували і йшли через цей коридор, переконували ринок, бізнес. По-друге, паралельно відбувалися перемовини про надання Україні фінансової допомоги, про перспективи стати членом Європейського Союзу. Не варто забувати, що Польща, врешті-решт, це найбільший наш військовий хаб. Тобто це питання комплексне", — зазначив міністр.

Також Кубраков зазначив, що уряд Польщі не можна назвати бездіяльним, адже страйк перевізників зупинився.

"І я не можу сказати, що польський уряд бездіяльний. Страйк польських перевізників зупинився, зокрема і завдяки підписаному Меморандуму між протестувальниками та польським урядом. Певним чином, я сподіваюся, ситуація владнається і з фермерами. Так, нам завжди хочеться отримати результат швидше. Ми тут заручники ситуації. Я чітко розумію, що це несправедливо, неправильно, некоректно. І так ніхто не повинен був робити", — сказав міністр.

Раніше "Телеграф" писав, що вимоги польських фермерів, які обіцяють, що їхні протести стануть ще сильнішими, неможливо виконати. Українське зерно вже й так не імпортується до їхньої країни.