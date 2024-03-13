Дело в Путине и его прихвостнях на Западе: генерал объяснил задержку помощи Украине от США и Польши

Разведчик рассказал о возможной роли Орбана в проблемах с поставками оружия в Украину

Два стратегических партнера Украины, мощно помогавшие нам с начала широкомасштабного российского вторжения, в последнее время неприятно удивляют. В США почти полгода не могут согласовать финансовую поддержку Киева. А в Польше фермеры и перевозчики блокируют границу, нанося удар как по украинскому экспорту, так и по импорту. В том числе и по военным поставкам.

Что происходит, почему и как ситуация может развиваться дальше, "Телеграфу" рассказал ветеран Службы внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.

Блокада украино-польской границы

По мнению Василия Богдана, ситуация на границе связана, прежде всего, с тем, что Польская Республика вступила в фазу общественно-политической турбулентности из-за перманентных выборов.

"Осенью там состоялись парламентские, результатом чего стал приход к власти оппозиционной коалиции: "Гражданская коалиция" Дональда Туска, который стал премьером, а также "Третий путь" и "Левые". А правящая ранее партия "Право и справедливость" (ПиС), хоть и победила на тех выборах, но не взяла достаточно, чтоб остаться у власти. И не сумела никого приманить в коалицию с собой.

Да, президент Анджей Дуда – всё еще от ПиС. Но в парламенте и правительстве теперь рулят другие. При этом противостояние между коалицией и ПиС продолжается на всех уровнях. Отчего лихорадит всю страну. А на носу – буквально в апреле – новые выборы. Местные. Что не добавляет стабильности. А в 2025-м уже и президентские выборы подоспеют", – поясняет эксперт.

К этим кампаниям, продолжает он, готовятся все политические силы. Стараясь использовать и внутренние, и внешние факторы, чтоб поднять свой рейтинг и понизить рейтинг оппонента. В том числе путем заигрывания со всеми категориями избирателей. Включая фермеров, которых в Польше довольно много. А в электоральном смысле это же еще и члены семей фермеров. Так что счет идет на миллионы.

Василий Богдан отмечает, что на это наложилось еще и то, что фермеры сейчас протестуют по всей Европе, отвергая внедрение Green Deal ("зеленого курса" ЕС, который увеличит затраты на производство), требуя больше дотаций и так далее.

"Под шумок активизировались всевозможные пророссийские маргинальные силы, которые возглавили все протестные акции в Польше. И используют их не столько, чтобы отстаивать интересы местных фермеров (тут решать надо с руководством ЕС и своей страны, а не с Украиной), сколько для создания максимальных проблем нам и ослабления государственности собственно в Польше. С последующим вероятным курсом на потепление отношений с РФ. На это работает российская агентура, спецслужбы той же Беларуси", – поясняет ветеран разведки.

Он уверен, что Украина стала заложником ситуации. При этом надо помнить, акцентирует генерал, что Варшава мощно поддерживала нас с начала полномасштабного российского вторжения. И военно-технически, и финансово, и дипломатически, и приемом наших беженцев, и размещением на своей территории соответствующих ремонтных баз.

"Поддержка есть и сейчас. Поэтому надеемся, что в скором времени удастся найти компромисс – и существенный вред нашим отношениям (партнерским, важным для Киева и Варшавы) эти блокирования не нанесут. Хотя пропагандистские высказывания представителей ПиС, которые пытаются обвинить во всём украинских аграриев, конечно, оставляют неприятный осадок", – признался Василий Богдан.

В то же время, отмечает он, и премьер Туск, и президент Дуда твердо стоят на позициях партнерской поддержки Украины. И есть четкие сигналы, что проблемы на украинско-польской границе, прочие нюансы, будут урегулированы. В том числе с помощью Европейской комиссии.

"Ведь Соглашение об Ассоциации, договоренности о зоне свободной торговли никто не отменял, – напоминает эксперт. – Подготовлен проект рамочных переговоров о вступлении Украины в ЕС. В конечном счете, мы станем частью и Евросоюза, и НАТО, как бы этом ни пытались помешать Россия и ее прихвостни в ряде западных государств".

Орбан мог быть эмиссаром Путина

Генерал обращает внимание, что у нас возникли сложности не только с Польшей, но и большинством стран, где проходят выборы.

"Почему-то в ряде из них во время этих процессов на ведущее место выходит "украинский вопрос". Взять те же США, где помощь Украине оказалась в таких же заложниках, как в Польше – наш экспорт, в целом свободное передвижение через границу. Подобное поведение, учитывая фактор выборов, не стало неожиданностью. Но оно и не отображает позицию исключительно внутренних (как правило – оппозиционных) сил. Есть все основания говорить, что происходит внешнее вмешательство. Что тут работают агентура и лоббисты РФ", – считает Василий Богдан.

По его мнению, вряд ли случайно прошла информация, что во Флориде вокруг экс-президента Дональда Трампа, который надеется вернуться в Белый дом, заметно усилилось российское присутствие.

"И это окружение годами навязывает ему мысль, что Украина – искусственное образование, что мы не имеем права на существование, что происходящее здесь не должно волновать США и так далее, – отмечает эксперт. – Показателен в этом смысле недавний визит в гости к Трампу венгерского премьера Орбана. Который после встречи заявил, что Трамп не станет помогать Украине, если вновь станет президентом. И что только Трамп может остановить эту войну".

Ветеран внешней разведки не исключает, что Орбан ездил к Трампу договариваться… о Закарпатье. Чтобы в случае победы Трампа тот согласился на расчленение Украины между всеми желающими.

"Есть и другой аспект ситуации. Путин сейчас не может практически никуда выехать, потому что действует ордер Международного уголовного суда на его арест за военные преступления. А учитывая тесные связи элит Венгрии с Россией, я не исключаю, что Орбан во время визита к Трампу был эмиссаром Путина. И через него хозяин Кремля с потенциальным новым хозяином Белого дома пытался уладить некие вопросы", – поясняет генерал.

Но ничего у них не выйдет, уверен он.

"В конце концов, Украина освободит все свои территории, путинский режим рухнет, а военные преступники и их приспешники понесут заслуженное наказание", – констатирует Василий Богдан.