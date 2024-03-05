Блокада продовжується: стало відомо, скільки ще протестуватимуть польські фермери

Мітинги продовжено на місяць

Польські фермери продовжили блокаду кордону з Україною. Вона триватиме до 30 квітня.

Про це йдеться у відповідному документі. Зокрема, протести продовжаться на контрольно-прикордонному пункті "Гребенне — Рава Руська".

Раніше фермери планували закінчити мітинги до 10-го березня.

"Мета громадських зборів — ліквідація "Зеленої угоди", що обмежує надходження агропродовольчої продукції з-поза меж Європейського союзу, зокрема з України", — сказано в повідомленні.

Зокрема, в документі сказано, що акція протесту запланована на 10 березня о 14:30 і триватиме до 14:30 30 квітня.

"Збори відбудуться на перетині національної дороги № 17 і провінційної дороги № 867 перед прикордонним переходом у Гребенні. Очікується, що в зборах візьмуть участь 100 осіб", — йдеться в документі.

Нагадаємо, блокування кордону польськими мітингувальниками продовжується. Нині заблоковано всі напрямки, а ситуація загострюється.