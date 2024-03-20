Росіяни виконують рабську функцію та йдуть на смерть за волею Кремля: ексглава МЗС України про перевибори Путіна

Путін бачить війну як спосіб продовження своєї влади, каже Володимир Огризко

Рекордно швидко оголошений максимально переможний результат "виборів" президента РФ, які фактично перетворилися на цикл перевиборів Путіна, викликав бурхливе обурення на Заході. Безсоромно намальовані 87,28% підтримки вразили навіть тих, хто розумів масштаби фальсифікацій та більш ніж умовність процесу "народного волевиявлення".

Пікантність ситуації в тому, що псевдовибори проходили в умовах повномасштабної війни Росії проти України, а також на тлі нового рейду борців із путінським режимом, громадян РФ, у прикордонні області країни-агресорки. Поствиборчу ситуацію в Росії, а також реакцію на неї світу спеціально для "Телеграфу" прокоментував колишній глава Міністерства закордонних справ України Володимир Огризко.

Для Путіна війна – запорука його влади

На думку експерта, не варто очікувати нічого нового після перевиборів Путіна. Він продовжуватиме війну, яка є питанням його особистого виживання.

"Путін бачить війну як спосіб продовження своєї влади, запоруку того, що він якийсь час сидітиме в кріслі. Щоправда, лише до того моменту, як українські війська викинуть російських окупантів з нашої території. Тоді ситуація для нього кардинально зміниться", – пояснює ексміністр.

Не бачить він сюрпризів і у зовнішньому сприйнятті цих псевдовиборів.

"Нова вісь зла антидемократичних, диктаторських режимів, яка сформувалася не вчора, поспішила привітати Путіна з новим президентським терміном. Що вкотре підтверджує: демократичному світу треба з подібними режимами боротися, якщо він не хоче, щоб вони стали силою, яка домінує. Найодіозніші лідери низки країн вітали чергове путінське перепризначення. Продемонстрували, що вони на боці порушення міжнародного правопорядку, міжнародного права. І згодом нестимуть за це відповідальність", – прогнозує експерт.

Ексглава МЗС упевнений – що швидше цивілізований світ поставить хрест на тому, що зараз називається Російська Федерація, то швидше відбудуться глобальні позитивні зміни. І всі зітхнуть з полегшенням, коли глобальної ядерної загрози масштабів нинішньої Росії вже не буде.

"На жаль, реакція цивілізованого світу на ці "вибори" недостатньо жорстка, – вважає Володимир Огризко. – Як і в попередніх випадках, починаючи з 2014 року, коли РФ проводила псевдовибори та псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях України, Захід обмежувався тим, що визнавав їх незаконними саме в тих місцях. Але не ставив таке тавро на виборах власне на території Росії. Займаючи позицію, яку важко назвати принциповою".

З одного боку, продовжує експерт, Європа та США кажуть, що вибори були непрозорі, нечесні, недемократичні. З іншого, не наважуються на наступний крок – визнання нелегітимним "переможця" таких "виборів".

"Є якісь перші ластівки на кшталт заяви МЗС Німеччини, що там не будуть додавати жодних титулів до прізвища Путін. Просто "Путін сказав", "Путін поїхав". Не вживаючи слова "президент". Якщо таку лінію підтримає більшість демократичних країн, буде вже непогано. Але поки що подібного не проглядається, — констатує дипломат. — Той же радник президента США з питань нацбезпеки — Джейк Салліван, який сповідує обережну зовнішню політику, заявив, що вибори нікчемні, але доводиться жити в реаліях, які є. І це при тому, що президент Джо Байден відкрито називає Путіна бандитом, а то й гірше".

Росія – країна, де можна двома дивізіями взяти владу

Володимир Огризко наголошує – ті, хто каже, що у Путіна тепер розв’язані руки, схоже, забули, що ніхто йому їх не зв’язував. Наприклад, у питаннях мобілізації. Вона, зазначає експерт, проходила та проходить без жодного офіційного оголошення нової хвилі.

"Очевидно, що на фронт щомісяця надходить приблизно така ж кількість росіян, яку знищують наші Сили оборони. І немає сумнівів, що Путін зараз просто посилить ці процеси, — вважає дипломат. — Що, втім, ніяк не вплине на настрої росіян, які у переважній масі готові виконувати свою рабську функцію – і йти на смерть за волею Кремля".

Втім, уточнює Володимир Огризко, не всі громадяни РФ сповідують рабську філософію. Приклад тому – рейд представників легіону "Свобода Росії", Російського добровольчого корпусу і Сибірського батальйону, що триває вже другий тиждень, по території країни-агресорки.

"Мені здається, лише ті росіяни можуть позбавитися свого ментального рабства, хто довгий час живе в умовах вільних суспільств. Тобто за межами РФ. Втім, навіть це не факт. Якщо глянути на філософію деяких росіян, т. зв. опозиціонерів, на території Євросоюзу, вони, на жаль, як були рабами, так і залишаються. Але, безумовно, є винятки. І те, що зараз відбувається, як кажуть деякі журналісти, у "Бєлгородській народній республіці", в її курському аналогу, свідчить, що путінський режим – гнилий з усіх боків.

Навіть невеликій кількості озброєних людей, які пішли проти нього, вдається взяти деякі населені пункти та утримувати їх певний час. А якщо їх будуть не сотні, а тисячі, десятки тисяч? За таких умов прорив фронту всередині РФ може йти на глибину у сотні кілометрів", – упевнений Володимир Огризко.

За його словами, торішній похід на Москву вагнерівців Пригожина, який традиційно для невдалого путчу завершився смертю того, хто його затіяв, довів, що Росія – це країна, де можна буквально двома дивізіями взяти владу.

"Зараз події у прикордонних з Україною областях доводять те саме, – зазначає дипломат. – Тож РФ – колос на глиняних ногах. І чим швидше ми їй ці ноги переб’ємо, тим швидше цей колос розвалиться".