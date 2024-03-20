Россияне исполняют рабскую функцию и идут на смерть по воле Кремля: экс-глава МИД Украины о перевыборах Путина

Путин видит войну как способ продолжения своей власти, говорит Владимир Огрызко

Рекордно быстро оглашенный максимально победный результат "выборов" президента РФ, которые фактически превратились в цикл по перевыборам Путина, вызвал бурное негодование на Западе. Бесстыдно нарисованные 87,28% поддержки поразили даже тех, кто понимал масштабы фальсификаций и более чем условность процесса "народного волеизъявления".

Пикантность ситуации в том, что псевдовыборы проходили в условиях полномасштабной войны России против Украины, а также на фоне нового рейда борцов с путинским режимом, граждан РФ, в приграничные области страны-агрессора. Поствыборную ситуацию в России, а также реакцию на нее мира специально для "Телеграфа" прокомментировал бывший глава Министерства иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Для Путина война – залог его власти

По мнению эксперта, ничего нового после перевыборов Путина ожидать не стоит. Он продолжит войну, которая является вопросом его личного выживания.

"Путин видит войну как способ продолжение своей власти, залог того, что он какое-то время будет сидеть в кресле. Правда, лишь до того момента, как украинские войска вышвырнут российских оккупантов с нашей территории. Тогда ситуация для него кардинально изменится", – поясняет экс-министр.

Не видит он сюрпризов и во внешнем восприятии этих псевдовыборов.

"Новая ось зла антидемократических, диктаторских режимов, которая сформировалась не вчера, поспешила поздравить Путина с новым президентским сроком. Что в очередной раз подтверждает: демократическому миру нужно с подобными режимами бороться, если он не хочет, чтобы они стали доминирующей силой. Наиболее одиозные лидеры ряда стран приветствовали очередное путинское переназначение. Продемонстрировали, что они на стороне нарушения международного правопорядка, международного права. И со временем будут нести за это ответственность", – прогнозирует эксперт.

Экс-глава МИД уверен – чем быстрее цивилизованный мир поставит крест на том, что сейчас называется Российская Федерация, тем быстрее произойдут глобальные позитивные перемены. И все вздохнут с облегчением, когда глобальной ядерной угрозы масштабов нынешней России уже не будет.

"К сожалению, реакция цивилизованного мира на эти "выборы" недостаточно жесткая, – считает Владимир Огрызко. – Как и в предыдущих случаях, начиная с 2014 года, когда РФ проводила псевдовыборы и псевдореферендумы на временно оккупированных территориях Украины, Запад ограничивался тем, что признавал их незаконными именно в тех местах. Но не ставил такое клеймо на выборах собственно на территории России. Занимая позицию, которую сложно назвать принципиальной".

С одной стороны, продолжает эксперт, Европа и США говорят, что выборы были непрозрачные, нечестные, недемократические. С другой, не решаются на следующий шаг – признание нелегитимным "победителя" таких "выборов".

"Есть некие первые ласточки типа заявления МИД Германии, что там не будут добавлять никаких титулов к фамилии Путин. Просто "Путин сказал", "Путин поехал". Не употребляя слово "президент". Если такую линию поддержит большинство демократических стран, будет уже неплохо. Но пока подобного не просматривается, – констатирует дипломат. – Тот же советник президента США по вопросам нацбезопасности – Джейк Салливан, который исповедует осторожную внешнюю политику, заявил, что выборы никчемные, но приходится жить в реалиях, которые есть. И это при том, что президент Джо Байден открыто называет Путина бандитом, а то и похуже".

Россия – страна, где можно двумя дивизиями взять власть

Владимир Огрызко акцентирует – те, кто говорит, что у Путина теперь развязаны руки, похоже, забыли, что никто ему их не связывал. Например, в вопросах мобилизации. Она, отмечает эксперт, проходила и проходит без всякого официального объявления новой волны.

"Очевидно ведь, что на фронт ежемесячно поступает примерно такое же количество россиян, какое уничтожают наши Силы обороны. И нет сомнений, что Путин сейчас просто усилит данные процессы, – считает дипломат. – Что, впрочем, никак не повлияет на настроения россиян, которые в подавляющей массе готовы исполнять свою рабскую функцию – и идти на смерть по воле Кремля".

Впрочем, уточняет Владимир Огрызко, не все граждане РФ исповедуют рабскую философию. Пример тому – длящийся уже вторую неделю рейд представителей легиона "Свобода России", Русского добровольческого корпуса и Сибирского батальона по территории страны-агрессора.

"Мне кажется, лишь те россияне могут избавиться от своего ментального рабства, кто долгое время живет в условиях свободных обществ. То есть, за пределами РФ. Впрочем, даже это не факт. Если глянуть на философию некоторых россиян, т. н. оппозиционеров, на территории Евросоюза, они, к сожалению, как были рабами, так и остаются. Но, безусловно, есть исключения. И то, что сейчас происходит, как говорят некоторые журналисты, в "Белгородской народной республике", в ее курском аналоге, свидетельствует, что путинский режим – гнилой со всех сторон.

Даже небольшому количеству вооруженных людей, пошедших против него, удается взять некоторые населенные пункты и удерживать их определенное время. А если их будут не сотни, а тысячи, десятки тысяч? При таких условиях прорыв фронта внутри РФ может идти на глубину в сотни километров", – уверен Владимир Огрызко.

По его словам, прошлогодний поход на Москву вагнеровцев Пригожина, который традиционно для неудавшегося путча завершился смертью того, кто его затеял, доказал, что Россия – это страна, где можно буквально двумя дивизиями взять власть.

"Сейчас события в приграничных с Украиной областях доказывают то же самое, – отмечает дипломат. – Так что РФ – колосс на глиняных ногах. И чем быстрее мы ей эти ноги перебьем, тем быстрее этот колосс развалится".