У Росії "порахували" всі бюлетені: скільки Путін "набрав на виборах"

Ще трошки й набрав би всі 100%

У понеділок, 18 березня, завершили підрахунок голосів у президентських виборах в Росії. З величезним відривом у 87,28% переміг старий диктатор Володимир Путін.

Про це повідомляють росЗМІ. За їх даними, підраховані всі 100% бюлетенів.

Опонентами Путіна на виборах були Микола Харитонов, який набрав 4,31% голосів, Владислав Даванков — 3,85%. Леонід Слуцкий, за нього віддали голоси 3,20% росіян.

Результати виборів

Ще зранку понеділка, до оголошення остаточних результатів, диктатора почали вітати дружні до країни-терориста держави. Більшість з них зазначила, що це були чесні "вибори" і росіяни голосували за демократію. До привітань приєднався найвідданіший друг Путіна, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Лідери Заходу та політичні діячі не промовчали, щодо цих "виборів". Вони зауважили, що у Росії не має демократії та це просто "цирк", який у будь-якому випадку підтвердить легітимність Путіна на посту президента.

"Вибори. Які вибори?", — сказав президент Латвії Едгарс Рінкевичс.

Окрім цього, Литва та Німеччина офіційно заявили, що не визнають перемогу Путіна на виборах та його законність на цьому посту. Адже процедура голосування не була ні чесною, ні вільною, вона не відповідала загальновизнаним стандартам демократії та верховенства закону.

Зауважимо, що наступні президентські вибори в Росії мають відбутися 7 травня 2030 року. Раніше їх зможуть провести тільки у разі смерті Володимира Путіна.

Раніше "Телеграф" писав, що президент України Володимир Зеленський жорстко висловився про Путіна та вибори в Росії.