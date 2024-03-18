Шкода солідна: легіон "Свобода Росії" озвучив втрати армії РФ у Бєлгородській та Курській областях

Тільки в живій силі "мінуснули" більше тисячі солдатів

Війська РФ, які намагаються протистояти настанню російських добровольців у Курській та Бєлгородській областях, зазнали чималих втрат. Солдати Кремля деморалізовані.

Про це пише Легіон "Свобода Росії". Зазначається, що станом на ранок 18 березня загинуло понад 600 російських солдатів.

Втрати особового складу кремлівських бійців склали: загинуло 613, поранено 829 солдатів та 27 було взято в полон. Техніка армії РФ також не відстає від показників.

Росіяни, за словами Легіону, втратили:

7 танків (в т.ч. три Т-72, один Т-72БЗ);

20 БМП (в т.ч. БМП-2, БМП-3);

6 гаубиць Д-30;

4 БТР;

4 міномети;

2 МТ-12 "Рапіра";

2 2С19 "Мста-С";

2 БПЛА ZALA;

1 БМ 21 "Град";

1 ЗПГ;

1 комплекс "Муром";

1 станція РЕБ;

1 ретранслятор;

2 одиниці броньованих автомобілів техніки;

2 одиниці інженерної техніки (екскаватори);

57 одиниць різної автомобільної техніки (важкої та легкої).

Водночас, за даними добровольців, було виведено з ладу:

1 танк Т-80ПВМ;

1 танк Т-72;

1 БМП;

1 БМ 21 "Град";

2 МТ-ЛБ;

1 Мста-Б;

1 ТОС-2;

1 БМ 21 "Град";

1 2С1 "Гвоздика";

1 станція РЕБ;

1 броньований автомобіль;

20 одиниць різної автомобільної техніки (важкої та легкої).

Легіон пише, що також було знищено або пошкоджено місця зосередження особового складу, склади боєкомплекту, бліндажі, вежі з антенними комплексами, фортифікаційні споруди, камери відеоспостереження, станція стільникового зв’язку, міст у н.п. Горьківський, і т.п.

"Але найбільших збитків отримав імідж Путіна як постаті, яка нібито може зберігати під контролем ситуацію в країні. Путін навів війну в Росію. Російські міста палають, путінська військова машина перетворена на попіл, кремлівська артилерія стирає з лиця землю одне російське село за іншим. А найголовніше те, що Путін пожирає життя людей — солдатів та цивільних — виключно заради збереження своєї персональної влади", — додається у повідомленні добровольців.

Раніше "Телеграф" писав, що жителі російського Бєлгорода, який за останні кілька днів перетворився на зону бойових дій, спробували достукатися до найбільших телеканалів, аби ті хоч згадали про їхнє існування. Для цього вони написали близько тисячі постів у соціальних мережах, але були заблоковані.