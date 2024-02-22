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"Голлівудський ковбой!": у Кремлі збудилися через лайку Байдена на адресу Путіна

Автор
Інна Дьоміна Інна Дьоміна
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Володимир Путін та Джо Байден Новина оновлена 22 лютого 2024, 13:44
Володимир Путін та Джо Байден. Фото rtvi.com

У Путіна звинуватили президента США у хамстві

Прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна прокоментував заяву президента США Джо Байдена, зроблену на адресу російського лідера. Дмитро Пєсков назвав це "ганьбою для США".

Інформацію розповсюдили росЗМІ. У мережі з’явилося відео.

"Подібні хамські заяви з вуст глави держави США навряд чи здатні вразити главу іншої держави. Тим більше президента Путіна. Але це є величезною ганьбою для самої країни. Я маю на увазі для США. Якщо президент використовує таку лексику, то це соромно має бути.", — заявив Пєсков.

При цьому у середині січня 2023 року російський диктатор Володимир Путін у своєму черговому зверненні до народу різко розкритикував владу України за відмову від переговорів із РФ. Він дозволив собі назвати керівництво нашої країни "придурками".

На думку прес-секретаря глави Кремля, "пан Байден демонструє для внутрішньополітичних інтересів поведінку в стилі голлівудського ковбоя. Йому б цього дуже хотілося".

Нагадаємо, що президент США Джо Байден назвав главу Росії Володимира Путіна "божевільним су**м сином". Він сказав це у контексті міркувань, що загроза зміни клімату є екзистенційною загрозою виживання людства.

"Остання екзистенційна загроза – це клімат. Так, у нас є божевільний сучий син (crazy SOB – англ.), як Путін, а також інші, і ми завжди маємо турбуватися про ядерний конфлікт, але екзистенційна загроза для людства – це клімат", – заявив Байден під час виборчої кампанії у Сан-Франциско, його слова цитує The Hill.

Американський лідер звинуватив Путіна у смерті російського опозиціонера Навального. Байден також різко розкритикував колишнього главу США Дональда Трампа, який всіляко уникає згадок про Путіна, говорячи про загибель політика.

Раніше "Телеграф" писав, що у Білому домі анонсували "великий пакет санкцій" проти Російської Федерації через смерть опозиціонера Олексія Навального. Наразі невідомо, що саме він включає, але офіційно перелік обмежень оприлюднять у п’ятницю, 23 лютого 2024 року.

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#Володимир Путін #Дмитро Пєсков #Джо Байден