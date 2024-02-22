"Голлівудський ковбой!": у Кремлі збудилися через лайку Байдена на адресу Путіна
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У Путіна звинуватили президента США у хамстві
Прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна прокоментував заяву президента США Джо Байдена, зроблену на адресу російського лідера. Дмитро Пєсков назвав це "ганьбою для США".
Інформацію розповсюдили росЗМІ. У мережі з’явилося відео.
"Подібні хамські заяви з вуст глави держави США навряд чи здатні вразити главу іншої держави. Тим більше президента Путіна. Але це є величезною ганьбою для самої країни. Я маю на увазі для США. Якщо президент використовує таку лексику, то це соромно має бути.", — заявив Пєсков.
При цьому у середині січня 2023 року російський диктатор Володимир Путін у своєму черговому зверненні до народу різко розкритикував владу України за відмову від переговорів із РФ. Він дозволив собі назвати керівництво нашої країни "придурками".
На думку прес-секретаря глави Кремля, "пан Байден демонструє для внутрішньополітичних інтересів поведінку в стилі голлівудського ковбоя. Йому б цього дуже хотілося".
Нагадаємо, що президент США Джо Байден назвав главу Росії Володимира Путіна "божевільним су**м сином". Він сказав це у контексті міркувань, що загроза зміни клімату є екзистенційною загрозою виживання людства.
"Остання екзистенційна загроза – це клімат. Так, у нас є божевільний сучий син (crazy SOB – англ.), як Путін, а також інші, і ми завжди маємо турбуватися про ядерний конфлікт, але екзистенційна загроза для людства – це клімат", – заявив Байден під час виборчої кампанії у Сан-Франциско, його слова цитує The Hill.
Американський лідер звинуватив Путіна у смерті російського опозиціонера Навального. Байден також різко розкритикував колишнього главу США Дональда Трампа, який всіляко уникає згадок про Путіна, говорячи про загибель політика.
Раніше "Телеграф" писав, що у Білому домі анонсували "великий пакет санкцій" проти Російської Федерації через смерть опозиціонера Олексія Навального. Наразі невідомо, що саме він включає, але офіційно перелік обмежень оприлюднять у п’ятницю, 23 лютого 2024 року.