Масштаб фальсифікацій рекордний: ЗМІ підрахували, скільки голосів за Путіна вкинули

У виборах взяли участь 74,5 млн виборців

На президентських виборах, що відбулися в Росії, не менше 31,6 млн голосів за російського диктатора Володимира Путіна були вкинуті фальсифікаторами. Такої думки дійшли журналісти.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив головний редактор газети "Нова газета. Європа" Кирило Мартинов. За його словами, за допомогою методу математика Сергія Шпількіна журналісти оцінили частку "аномальних" голосів.

"Ми використали дані за підсумками обробки 97% протоколів ЦВК, зібраних каналом "Невибори". Без урахування електронного голосування, у виборах взяли участь 74,5 млн виборців. 64,7 млн з них, за даними ЦВК, проголосували за Путіна", — зазначив Мартинов.

Він підкреслив, що з цього аналізу випливає, що Путін отримав не менше 31,6 млн голосів за допомогою фальсифікацій. Тобто близько половини голосів за нього було вкинуто.

"Це рекордний масштаб підробки голосів на президентських виборах у Росії. Фальсифікацій було настільки багато, що область "чесних" голосів статистичними методами виділити практично неможливо", — написав він.

За словами журналіста, метод Шпількіна виявляє, скільки голосів було "додано" переможцю за рахунок вкидання бюлетенів та переписування підсумкових протоколів. Для цього зіставляється розподіл голосів за різних кандидатів із явкою на кожній окремій дільниці.

"Якщо вибори пройшли чесно, розподіл за кандидата-лідера та всіх інших кандидатів мають бути ідентичними, тобто відрізнятися лише за абсолютним значенням за рахунок різної кількості голосів, а не за формою. Однак вкидання за одного з кандидатів впливає на розподіл: він збільшує і явку, і результат", — підсумував Мартинов.

Нагадаємо, у понеділок, 18 березня, завершили підрахунок голосів на президентських виборах у Росії. Російські ЗМІ повідомили, що диктатор Володимир Путін набрав 87,28% голосів.

Раніше "Телеграф" писав про те, хто відкрито привітав Володимира Путіна з перемогою на "виборах" у Росії.