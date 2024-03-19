Експерт програми "Міжнародна та внутрішня політика" аналітичного центру Український інститут майбутнього спеціально для "Телеграфу" пояснив, як поводитиметься Росія після переобрання Путіна

Після виборів у РФ, де Путіну намалювали під 90%, від Росії слід очікувати спроб підняти ставки, жорсткішої політики. Для Путіна було важливо отримати у певному вигляді легітимізацію своєї агресивної політики. І він її отримав.

На внутрішньому полі маємо ті самі намальовані 87,28%. На зовнішньому полі Путін зараз може посилатися, що його дії – воля російського народу. Ну а народ – такий, який є.

Тому й активізуються інформаційні операції РФ. Не з виправданням війни в Україні, не так прямо в лоб. А такі собі флангові удари. Те, що почалося ще кілька місяців тому. А саме – що Росія є невіддільною частиною європейської, світової культури та політики. Важлива складова. Відповідно, похідним від цього йтиме – ну, якщо вже російські люди такі, давайте разом подумаємо, що з цим робити і як нам жити далі.

Паралельно з цим підуть жорсткіші позиції та нові провокації на різних географічних майданчиках. Тут і Африка, і європейські країни.

Якщо говорити про Україну, не відкидаю посилення військового тиску з боку РФ. Зокрема, проведення нової хвилі мобілізації серед звичайних громадян. Просто тому, що руки у Путіна зараз розв’язані.