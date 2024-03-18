Не тільки Лукашенко: які друзі Путіна вже привітали його з "перемогою на виборах"

Наразі Путін отримав 87,29% голосів

У понеділок, 18 березня, після початку президентських виборів у Росії, за даними екзитполів, попередньо перемагає Володимир Путін — 87,29%. Згідного оприлюднених даних, залишилося порахувати чверть відсотка.

Хоча перемогу старого-нового президента РФ ще не оголосили офіційно, дружні до Росії країни вже почали вітати диктатора. "Телеграф" зібрав ці привітання у матеріалі.

Путіна з рекордним відривом від Харитонова, Слуцького та Даванкова привітали глави Узбекистану, Таджикистану, Болівії, Нікарагуа, Гондурасу та Північної Кореї.

Підсумки виборів

Одним з перших привітав президент Венесуели Ніколас Мадуро, він відзначив "приголомшливу" перемогу Путіна. І подякував росіянам "за глибоку відданість демократії, виражену в екстраординарній участі" у виборах.

МЗС Китаю також привітало Путіна з перемогою на "виборах".

"Впевнені, що відносини Росії та КНР продовжать розвиватися", — зазначило міністерво.

Не стояв осторонь і прем'єр М'янми Мін Аун Хлайн, він привітав Володимира Путіна з переконливою перемогою на виборах. За його словами, чергове переобрання чинного президента РФ говорить про його всенародну підтримку з боку росіян.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко також привітав свого поплічника у телефонній розмові, наголосивши, що результат виборів "вражаючий".

Посольство Ірану повідомило, що їх президент Ебрахім Раїсі також привітав Володимира Путіна з перемогою на виборах президента Росії.

Президент Таджикистану Емомалі Рахмон приєднався до привітань і сказав: "Результати голосування, що пройшло, є ще одним яскравим підтвердженням вашого високого політичного авторитету і широкої підтримки російським суспільством вашого державного курсу на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку країни і зміцнення її міжнародних позицій".

Перемогу Путіна не оминув і президент Болівії Луїс Арсе, який назвав її "нищівною". Це "підтверджує єдність мужнього російського народу у його суверенітеті та постійному розвитку", написав Арсе у соцмережі Х.

Лідер Нікарагуа Даніель Ортега заявив про "тріумф" Володимира Путіна, зазначивши, що вибори в Росії відбулися "зразково та спокійно".

Президент Куби Мігель Діас-Канель висловив Путіну "щирі вітання" із переобранням. На його думку, це є переконливим свідченням визнання російським народом його керівництва.

Голова КНР Сі Цзіньпін, за даними китайського телебачення, також надіслав привітання диктатору з переобранням на посаду президента РФ.

Раніше "Телеграф" писав, що президент України Володимир Зеленський жорстко висловився про Путіна та вибори в Росії.