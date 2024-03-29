У Росії спалах ксенофобії: у відділки гребуть усіх неслов’янської зовнішності

Громадяни Таджикистану бояться, що їх відправлять на війну проти України.

Після теракту в підмосковному Crocus City Hall в РФ різко зростає негативне ставлення до всіх вихідців із Центральної Азії. І поки патріарх Кирил заявляє, що "руського" націоналізму не існує, факти свідчать про протилежне.

"Телеграф" розповідає все, що відомо на цей момент.

Від облав до підпалів

"У Росії і так багато хто не любить не-росіян, а тут ще ця ситуація", — стисло й по суті описують ситуацію мігранти з Таджикистану в одному з Telegram-чатів.

За даними ЗМІ, у Росії працюють близько 10,5 млн мігрантів з Узбекистану, Таджикистану та Киргизстану. Цифра не враховує тих, хто не має офіційної реєстрації. Після теракту силовики в регіонах значно посилили перевірки іноземців, особливо, вихідців із перелічених вище країн.

"Мігрантів оточують люди в масках із кийками в руках, забирають усіх осіб неслов'янської зовнішності, потім везуть у відділок, де кілька годин перевіряють по різних базах. Весь цей час людям не дають воду і не відпускають у туалет", — описують місцеві медіа ситуацію в Тюмені.

У Тюмені до відділків забирають усіх

У коментарі BBC російська правозахисниця Валентина Чупік підтверджує, що поліція вривається в гуртожитки та хостели мігрантів по всій країні і проводить затримання. Вона повідомила про понад 30 випадків тортур після арештів.

"Група громадян Таджикистану звернулася до мене з проханням надати їм безпечне житло, тому що вони бояться жити в своєму гуртожитку", — описує Чупік.

Таджикські діаспори в різних містах закликають співвітчизників "бути обережними" та зберігати обачність. Подекуди — не виходити на вулиці ввечері.

Інший промовистий випадок: громадян Киргизстану, які 24 березня приземлилися в "Шереметьєво", росіяни понад добу протримали в аеропорту і зрештою повернули додому. Невдовзі після цього МЗС Киргизстану рекомендувало співгромадянам утриматися від відвідання РФ без потреби.

Ксенофобія процвітає й серед пересічних громадян РФ. У Благовіщенську, що через річку Амур межує з Китаєм, невідомі підпалили павільйон ринку, що належав мігрантам. Мер міста Олег Імамєєв заявив, що це було зроблено "очевидно, на національному підґрунті".

У Санкт-Петербурзі група молодиків цькувала етнічну казашку й погрожувала відрізати їх вухо. Дівчину врятувало те, що вона встигла заскочити в автобус і поїхати.

Нападкам піддаються і громадяни РФ азіатської зовнішності: днями в московському метро група чоловіків оточила жительку Якутії та почала скандувати "Росія для росіян", "Москва для москвичів", використовуючи при цьому нацистські жести. Перехожі у те, що відбувалося, вирішили не втручатися.

Заклики до посилення заходів стосовно мігрантів поширюються і на політичному рівні. Депутат Держдуми від "Єдиної Росії" Михайло Шеремет запропонував обмежити в'їзд іноземців на період так званої "спецоперації". А депутат Владислав Даванков закликав посилити цифровий контроль за мігрантами й запропонував депортувати їх після найменшого правопорушення.

Генеральний прокурор РФ Ігор Краснов, заявив, що кількість злочинів, скоєних мігрантами, 2023 року зросла на 75%, не надавши конкретних деталей. Водночас в МЗС Росії анонсують, що робота з "підвищення контролю за припливом мігрантів" по лінії урядових структур прискориться.

За спостереженнями правозахисників, проти мігрантів активно фальсифікують адміністративні правопорушення: тим людям, до яких застосовують силу, пред’являють "непокору вимогами працівників поліції" й відправляють за ґрати; декому висувають міграційні правопорушення, аби зрештою депортувати.

Частину затриманих відправляють у військкомати. Ще до повномасштабного вторгнення в Україну російське Міноборони взялося за схему вербування мігрантів на військову службу. У іноземців відмовлялися приймати документи для отримання російського громадянства, поки вони не принесуть довідку з військкомату про підписання контракту на проходження військової служби. А тим, хто отримував російський паспорт, "бонусом" видавали повістку.

Деякі громадяни Таджикистану в РФ побоюються, що після останніх подій їх почнуть масово відправляти на війну проти України.

"Таджики дійсно бояться, що російська влада почне масово відправляти їх на фронт воювати у помсту нашому народу", — сказав в інтерв'ю The New York Times таджицький правозахисник, якому вдалося виїхати з РФ.

27 березня у підмосковній Електросталі росгвардія влаштувала перевірку складу інтернет-магазину Wildberries. У робітників перевіряли наявність трудових патентів, посвідки на проживання та військового квитка. Як повідомляється у мережі, деяких трудових мігрантів запхали в автозак і відвезли до військкомату.

Спроби знизити напруження

Коли стало зрозуміло, що суспільного вибуху не уникнути, російська машина пропаганди намагалася знизити антимігрантські й антиісламські настрої. На противагу новинам про ймовірних терористів із Таджикистану ширилися історії героїзму вихідців з Киргизстану, Азербайджану та, власне, Таджикистану, які рятували людей у Crocus City Hall. Наприклад, 15-річного киргиза Іслама Халілова, який вивів з ТЦ сотню людей, нагородили медаллю мусульман РФ, відзнакою дитячого омбудсмена та рештою інших заохочень.

Історії про громадян Азербайджайну та Таджикистану

А глава Чечні Рамзан Кадиров висловив "занепокоєння реакцією російських ультранаціоналістів" на теракт.

"У жодному разі не можна допустити цивільного переслідування за національною чи релігійною ознакою. Правоохоронні органи зараз тверезо дотримуються такого принципу. Але вже є тривожні дзвінки, коли окремі лжепатріоти, далекі від державної національної політики та національної безпеки, грають на почуттях людей і закликають до фашистських методів", — скаржився Кадиров.

Пізніше він похвалився нагородженням бійців чеченського підрозділу "Ахмат-Росія", які брали участь у затриманні терористів у Брянській області.

В Інституті вивчення війни (ISW) звернули увагу на те, що раніше Кадиров вже опинявся у центрі гучних міжетнічних і релігійних скандалів, що, ймовірно, заважало його спробам балансувати між відстоюванням ісламських цінностей Чечні та підтримкою дедалі більш ультранаціоналістичного Кремля.

Давня історія ксенофобії

Та не варто думати, що політика неприязні, а часто й ненависті до іноземців – це щось нове для Росії. За даними дослідницького центру "Сова", в країні щомісяця фіксуються випадки ксенофобії та прояву націоналізму. Так, з початку 2024 року було зафіксовано щонайменше 30 нападів за мотивом ненависті.

Ультраправі Telegram-канали вихваляються та публікують відеоролики зі сценами жорстоких нападів на уродженців Центральної Азії, Кавказу та загалом людей неслов'янської зовнішності.

Навіть у ситуації з Crocus City Hall націоналісти організації "Русская община" обурюються, що медіа пишуть про киргиза Халілова і при цьому мовчать про "русских ребят", які рятували відвідувачів концерту. "Русская община" разом із силовиками регулярно бере участь у рейдах з обшуків й перевірок мігрантів, звітує про "жорсткі розмови" й "упокорення" іноземних громадян, яких без суду й слідства обвинувачує у скоєнні злочинів.

Націоналісти-ксенофоби регулярно закликають громадян РФ ставати до їхніх лав; проводять для новачків курси стрільби й бойових мистецтв. Судячи з приросту підписників на каналах ультраправих, дедалі більше етнічних росіян поділяють їхні ідеї.

Про те, що РФ найближчим часом може охопити міжетнічна ворожнеча, попереджають і на Заході. До прикладу, The New York Times зазначає, що диктатор Путін завжди використовував у своїх цілях етнічну напруженість. Коли він приходив до влади, Росія вела війну проти Чечні. Також Путін сприяв розпалюванню сепаратизму в грузинських регіонах Південна Осетія та Абхазія для подальшої їх окупації.

"Кремль ходить по тонкій лінії, намагаючись зробити прибічників війни щасливими, обіцяючи більш жорсткі дії проти мігрантів, одночасно намагаючись запобігти спалаху напруження в суспільстві", — пише видання.

Наприкінці минулого року Путін заявляв, що на тих, хто хоче посіяти між народами Росії насіння ворожнечі, недовіри та ксенофобії, чекає провал. Та, схоже, самому Кремлю стає дедалі складніше контролювати ці процеси, що розростаються без жодного зовнішнього втручання.

Нагадаємо, раніше в інтерв’ю "Телеграф" британський експерт спрогнозував, коли Росії загрожує серйозний внутрішній вибух.