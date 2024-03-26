Будуть порожні полиці і бунти. Британський експерт сказав, коли Росії загрожує серйозний внутрішній вибух

Рубль поступово слабшатиме

Америка та Європа будуть не тільки продовжать санкційний тиск на Росію, а й посилять його. Відчутний результат цієї політики росіяни відчують вже скоро.

Про це в інтервью "Телеграфу" розповів полковник британської армії, відомий в світі експерт з питань безпеки Глен Грант. Він вважає, що навіть при тому, що у світі не бракує країн, готових за російські гроші допомагати Росії ці санкції обходити, російський рубль поступово всеодно слабшатиме.

"Про це кажуть всі найкращі експерти. І в якийсь момент настане критична ситуація — як це було колись з Радянським Союзом, коли за рубль вже нічого не купиш, коли його ніхто не хоче брати на зовнішньому ринку, і запас доларів закінчився. І тоді для них почнуться справжні проблеми. Тому, якщо ви глянете на полиці російських магазинів, вони все ще не порожні. І тому ми ще не бачили бунтів", — каже Грант.

На думку полковника, ми все ще за півтора-два роки від серйозного внутрішнього вибуху в РФ. Але він переконаний, що він прийде.

Про це читайте в першій частині інтерв’ю Глена Гранта, яке вийде у середу, 27 березня, вранці.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що "тіньовий флот" росіян не може возити нафту після нових санкцій США.