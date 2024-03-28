Знову "українські націоналісти": у Путіна висунули нові звинувачення по теракту в "Крокусі"

РФ дедалі активніше звинувачує Україну

Росія продовжує бездоказово звинувачувати Україну в теракті у "Крокус Сіті Холл". Цього разу там заявили, що наша країна нібито ще фінансувала виконавців злочину.

Про це заявили у Слідчому комітеті РФ. Так, російські правоохоронці доповіли голові Слідкому про те, що початкові результати розслідування повністю підтверджують спланований характер дій терористів, ретельну підготовку та фінансову підтримку організаторами злочину. Цією фінансовою підтримкою нібито займалися "українські націоналісти".

"В результаті роботи із затриманими терористами, дослідження вилучених у них технічних пристроїв, аналізу відомостей про фінансові операції отримано докази їхнього зв’язку з українськими націоналістами ", — стверджують окупанти.

За їхніми голослівними заявами, у їхньому розпорядженні нібито є "підтверджені дані" про надходження виконавцям теракту значних сум грошових коштів та криптовалюти "з України, які використовувалися під час підготовки злочину".

Нагадаємо, що раніше прямо звинуватив Україну і голова ФСБ Олександр Бортніков. За його словами, спецслужби України нібито допомагали радикалам-ісламістам у теракті. Глава ГУР МО України Буданов називає ці звинувачення нісенітницею та заявляє, що Росія знала про теракт ще з середини лютого, але допустила його.