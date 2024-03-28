"Є два варіанти": Буданов пояснив, для чого спецслужби РФ допустили теракт у "Крокусі"

Буданов негативно ставиться до терактів проти мирних жителів

Російські спецслужби знали про теракт у "Крокусі" як мінімум за місяць. А заяви путінських посіпак про нібито причетність України — нісенітниця.

Про це розповів начальник ГУР МО України Кирило Буданов під час Третього міжнародного форуму зі стратегічних комунікацій Kyiv Stratcom Forum. За його словами, заяви Бортнікова та Патрушева не відповідають дійсності. Буданов наголошує, що він особисто негативно ставиться до терактів проти мирних жителів.

"Може, не всі погодяться, але я так вважаю", — каже він.

За інформацією ГУР, спецслужби РФ знали про підготовку теракту як мінімум з 15 лютого 2024 року.

"Можливо, в той момент вони не знали, що саме цей торговий центр [буде об’єктом]. Можливо, не знали масштабів. Я це допускаю, що думали, що буде трошки легше. Але з 15 лютого рф точно знала, що готується подібна операція. Вони знали звідки прийдуть бойові групи. Як вони перемістились до рф через дві країни. В одній з них вони проходили допідготовку, і це теж їм було відомо. І тому зараз казати, що це зробили ми ― це несерйозно", — каже він.

Буданов вважає, що є кілька варіантів того, чому РФ допустила теракт:

Перший варіант — це боротьба "веж", щоб зараз зняти кілька чиновників.

Друге – вони насправді недооцінили масштаби того, що станеться. Думали, що це буде локальніше і хотіли звинуватити в усьому Україну.

"Є такий сталий вираз, навіть істина. Вона в середовищі спеціальних служб завжди функціонує: усі намагаються створити контрольований хаос. Абсолютно всі більш-менш серйозні організації пробували в різний час це робити. І аксіома в тому, що всі його робили, і жодна з них не змогла його зробити контрольованим. Те саме сталось і тут", — каже він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що озвучено версію, як Кремль міг провернути теракт у "Крокусі".