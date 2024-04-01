Може законно уникнути арешту: в Бразилії хочуть прийняти Путіна, вже звернулися до ООН

В ООН передбачено відповідний механізм

Влада Бразилії працює над створенням умов для візиту російського диктатора Володимира Путіна на саміт "Великої двадцятки" (G20). Він має відбутися восени 2024 року в Ріо-де-Жанейро.

Про це пише місцева газета Folha de S.Paulo. Видання зазначає, що уряд бразильського президента Луїса Інасіу Лули да Сілви виступив на підтримку візиту Путіна до Бразилії та надав юридичні аргументи. Цей документ у листопаді минулого року був направлений до Комісії з міжнародних прав Організації Об’єднаних Націй.

Наголошується, що зараз Комісія займається розробкою положення про імунітет для лідерів країн. Якщо відповідний документ буде прийнято, то глави держав зможуть здійснювати будь-які міжнародні візити, не побоюючись заарештувати за рішенням Міжнародного кримінального суду (МКС).

За даними видання, у документах, які уряд Бразилії надіслав до ООН, не вказується ім’я російського диктатора. Однак міститься посилання на сценарій, що відповідає поточній ситуації навколо Путіна.

У документі наголошується, що імунітет для перших осіб країни необхідний для "сприяння мирному врегулюванню міжнародних суперечок", участі глав держав у міжнародних конференціях та здійснення ними закордонних поїздок. Також у бразильського президента зазначають, що якщо країна не підписала Римський статут (як Росія), то сторона, що приймає, не повинна заарештовувати їх представника, навіть якщо сама вона статут підписала (як Бразилія).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 17 березня 2023 року Міжнародний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна, а також уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової, відповідальної за депортацію дітей з окупованих територій України до Росії. Варто зважити, що в основі роботи МКС лежить Римський статут, ратифікований 123 країнами. Тобто якщо в одну з них заїде Путін, під час цього візиту його мають заарештувати.

Внаслідок цього Путін не приїхав на саміти до Індонезії у 2022 році та до Індії у 2023 році. З тієї ж причини у серпні 2023 року Путін також не приїхав на саміт БРІКС до ПАР.