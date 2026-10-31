"Поляки братимуть Кенігсберг?" Блекаут у російському Калінінграді спричинив потік жартів (фото і відео)

Калінінградська область — російський ексклав між Польщею та Литвою, відрізаний від основної території Росії

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У російському місті Калінінград в ніч на суботу, 31 жовтня, виник масштабний блекаут. Світло зникло по всьому місту та у деяких навколишніх населених пунктах, також виникли проблеми виникли й з мобільним інтернетом. Електрики не було кілька годин, після чого вона поступово почала повертатися.

Кадри з темного нічного Калінінграда публікує Telegram-канал Exilenova+. Місцева влада, яку цитують росЗМІ, заявила, що Калінінград частково залишився без світла через спрацювання протиаварійної автоматики на ТЕЦ-2 Калінінграда.

Калінінградська ТЕЦ-2 є найбільшою у регіоні. Вона забезпечує енергією значну частину області. Електрична потужність електростанції становить 900 мВт. Перший блок було введено в експлуатацію у жовтні 2005 року.

У мережі з'явилися смішні коментарі щодо блекауту у Калінінграді. Більшість стосуються Польщі.

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Варто зазначити, що Калінінградська область є російським напівексклавом, що означає відсутність у неї сухопутного кордону з Росією і з’єднання лише морем. Її площа приблизно 15 тисяч квадратних кілометрів. Це колишня територія Східної Пруссії, яка в 1945 році за підсумками Другої світової війни потрапила під контроль Радянського Союзу. Це найзахідніший регіон Росії.

У березні 2022 року колишній командувач сухопутних військ Польщі генерал Вальдемар Скшипчак заявив, що Калінінградська область перебуває під російською окупацією з 1945 року, тому Польща має моральне право висунути на неї претензії.

У травні 2023 року Комісія зі стандартизації географічних назв за межами Польщі рекомендувала офіційно називати місто Калінінград його історичною польською назвою – Крулевець (Królewiec), а область – Крулевецькою.

Раніше "Телеграф" розповідав, що міністр оборони Литви розповів про зв'язок війни в Україні та ситуації навколо Калінінграда.