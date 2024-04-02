Експерт з міжнародної політики в Українському інституті майбутнього Ілія Куса спеціально для "Телеграфу" пояснив, у чому інтерес Китаю

Коли деякі експерти, політики, чиновники міркують про можливість Китаю впливати на російську політику, вони явно переоцінюють ті ж таки можливості.

Китай дійсно має набір торгово-економічних аргументів, які він теоретично може використовувати у відносинах з РФ. Наприклад, погрожувати скороченням обсягів торгівлі, інвестицій або відмовою у підтримці паралельного імпорту. Тим самим схиляючи Росію до конструктивних переговорів.

Але є кілька моментів, що ігноруються деякими аналітиками.

По-перше, немає гарантій, що ці аргументи вплинуть на Путіна (з огляду на те, що його цілі у цій війні – політичні, ідеологічні, а не економічні). Путін мислить в іншому вимірі, не як той самий Сі. І на нього, можливо, раціо не вплине.

По-друге, Китай не факт, що пускатиме у хід свої аргументи, тому що це може нашкодити його власним інтересам. Адже КНР отримує вигоду від відносин з ослабленою війною РФ.

По-третє, деякі китайські банки і так обмежують операції з російськими, боячись потрапити під американські санкції. Але це не зупиняє війни. І не змінює навіть на рівні риторики позицію Москви щодо переговорів за її сценарієм.

І нарешті, позиція Китаю щодо війни завжди була в ракурсі дипломатичного рішення. Пекін не вірить у воєнну перемогу жодної зі сторін. Проблема в тому, що зараз ані для України, ані для Росії питання переговорів не є актуальним. Відповідно, і китайські ініціативи, як показав нещодавній візит спецпосланника Лі Хуея до Москви, Києва та Європи, також неактуальні. І не розглядаються як серйозні.