Стало відомо, від чого помер найстаріший чоловік планети: не від склянки бренді, який випивав щодня

Не дожив два місяці до свого дня народження

Помер найстаріший чоловік світу Хуан Вінсенте Перес Мора. Йому було 114 років, до свого 115 дня народження він не дожив 2 місяці.

Зазначаться, що проживав довгожитель у Венесуелі. Трагічну новину повідомив президент країни Ніколас Мадуро на своїй сторінці в соцмережі Х (колишній Twitter — ред.).

"Хуан Вісенте Перес Мора відійшов у вічність у віці 114 років у місті Ель-Кобре. Він встановив рекорд як найстаріший чоловік у світі, який жив у Венесуелі. Я передаю свої обійми та співчуття його сім'ї та всьому місту Ель-Кобре, штат Тачіра. Нехай Бог прийме його у своїй святій славі!" — написав Ніколас Мадуро.

Відомо, що Хуан Вісенте Перес Мора пережив дві світові війни та виснажливу пандемію Covid-19. За інформацією газети El Nacional, найстаріший у світі чоловік помер через респіраторні ускладнення. Останнім часом чоловік мешкав у будинку на фермі у Сан-Хосе-де-Боліварі.

Що відомо про довгожителя

У лютому 2022 року Книга рекордів Гіннеса офіційно визнала його найстарішим чоловіком світу у віці 112 років та 253 дні.

Хуан Вінсенте Перес Мора (ліворуч) у 51 рік

Хуан Вісенте Перес Мора народився 27 травня 1909 року у багатодітній родині та став девʼятим з десяти дітей у родині. Він займався фермерством та мав чималу сімʼю — 11 дітей, 41 онука, 18 правнуків та 12 праправнуків.

Сам довгожитель пояснював таку незвичайну тривалість життя постійною роботою, повноцінним відпочинком, раннім сном та щоденним вживанням склянки бренді. За інформацією іноземного видання, він також добре харчувався, молився та пив воду.

Раніше "Телеграф" писав, що помер найстаріший учасник літніх Олімпійських ігор 1948 року в Лондоні. Уругваєць Фелікс Сьєнра помер у віці 107 років.