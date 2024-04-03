Стало известно, от чего умер самый старый человек планеты: не от стакана бренди, который каждый день выпивал
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Не дожил два месяца до своего дня рождения
Умер самый старый мужчина мира Хуан Винсенте Перес Мора. Ему было 114 лет, до своего 115 дня рождения он не дожил 2 месяца.
Отметится, что проживал долгожитель в Венесуэле. Трагическую новость сообщил президент страны Николас Мадуро на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter – ред.).
"Хуан Висенте Перес Мора отошел в вечность в возрасте 114 лет в городе Эль-Кобре. Он установил рекорд как самый старый человек в мире, живший в Венесуэле. Я передаю свои объятия и соболезнования его семье и всему городу Эль-Кобре, штат Тачира: пусть Бог примет его в своей святой славе!" – написал Николас Мадуро.
Известно, что Хуан Висенте Перес Мора пережил две мировые войны и изнурительную пандемию Covid-19. По информации газеты El Nacional, самый старый в мире мужчина умер из-за респираторных осложнений. В последнее время мужчина жил в доме на ферме в Сан-Хосе-де-Боливаре.
Что известно о долгожителе
В феврале 2022 года Книга рекордов Гиннеса официально признала его старейшим мужчиной мира в возрасте 112 лет и 253 дня.
Хуан Висенте Перес Мора родился 27 мая 1909 года в многодетной семье и стал девятым из десяти детей в семье. Он занимался фермерством и имел немалую семью — 11 детей, 41 внук, 18 правнуков и 12 праправнуков.
Сам долгожитель объяснял такую необычную продолжительность жизни постоянной работой, полноценным отдыхом, ранним сном и ежедневным употреблением в стакане бренди. По информации иностранного издания, он хорошо питался, молился и пил воду.
Ранее "Телеграф" писал, что скончался старейший участник летних Олимпийских игр 1948 года в Лондоне. Уругваец Феликс Сьенра скончался в возрасте 107 лет.