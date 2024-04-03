Стало известно, от чего умер самый старый человек планеты: не от стакана бренди, который каждый день выпивал

Не дожил два месяца до своего дня рождения

Умер самый старый мужчина мира Хуан Винсенте Перес Мора. Ему было 114 лет, до своего 115 дня рождения он не дожил 2 месяца.

Отметится, что проживал долгожитель в Венесуэле. Трагическую новость сообщил президент страны Николас Мадуро на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter – ред.).

"Хуан Висенте Перес Мора отошел в вечность в возрасте 114 лет в городе Эль-Кобре. Он установил рекорд как самый старый человек в мире, живший в Венесуэле. Я передаю свои объятия и соболезнования его семье и всему городу Эль-Кобре, штат Тачира: пусть Бог примет его в своей святой славе!" – написал Николас Мадуро.

Известно, что Хуан Висенте Перес Мора пережил две мировые войны и изнурительную пандемию Covid-19. По информации газеты El Nacional, самый старый в мире мужчина умер из-за респираторных осложнений. В последнее время мужчина жил в доме на ферме в Сан-Хосе-де-Боливаре.

Что известно о долгожителе

В феврале 2022 года Книга рекордов Гиннеса официально признала его старейшим мужчиной мира в возрасте 112 лет и 253 дня.

Хуан Винсенте Перес Мора (слева) в 51 год

Хуан Висенте Перес Мора родился 27 мая 1909 года в многодетной семье и стал девятым из десяти детей в семье. Он занимался фермерством и имел немалую семью — 11 детей, 41 внук, 18 правнуков и 12 праправнуков.

Сам долгожитель объяснял такую необычную продолжительность жизни постоянной работой, полноценным отдыхом, ранним сном и ежедневным употреблением в стакане бренди. По информации иностранного издания, он хорошо питался, молился и пил воду.

Ранее "Телеграф" писал, что скончался старейший участник летних Олимпийских игр 1948 года в Лондоне. Уругваец Феликс Сьенра скончался в возрасте 107 лет.