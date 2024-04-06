"Зараз ситуація змінилась": посол України в Ізраїлі розповів про співпрацю країн щодо загрози "шахедів"
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Країни співпрацюють настільки плідно, наскільки це зараз можливо
Армії та розвідка Ізраїлю і України активно співпрацюють проти спільної загрози іранських безпілотників. Наразі загострилося розуміння того, що дві країни працюють проти однієї вісі зла, яку складають Росія та Іран.
Про це заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнічук в інтерв’ю Ynet. За його словами, з початку повномасштабного вторгнення Росії Ізраїль був напоготові, але між країнами не було особливої співпраці, проте зараз ситуація змінилась.
Посол зауважив, що Україна та Ізраїль співпрацюють настільки плідно, наскільки це зараз можливо.
"Звичайно, кожен піклується про себе в жорстокій війні, яку ми з нею ведемо", — каже Корнічук.
За його словами, один з доказів міцних відносин між країнами є лист, надісланий президентом Іцхаком Герцогом Президенту України Володимиру Зеленському з нагоди двох років звільнення Бучі.
"Реальність, яку наші дві нації знали лише кілька років тому, була зруйнована до основи. І все ж, навіть коли ми стикаємося з насильством, яке мучить наш народ, сила життя штовхає нас вперед, з надіями та прагненнями до світлішого дня", — написав Герцог.
Посол також висловив свою думку щодо ситуації, яка зараз відбувається на фронті та по усій території України.
"Загалом ситуація стабільна. На жаль, у нас недостатньо зброї, щоб рухатися вперед, через затримку пакета допомоги в Конгресі, але ми можемо успішно захистити себе", — сказав Корнічук
За його словами, Україна може завдавати збитків Росії, і робить це успішно, адже "ми знищили більшу частину російського флоту в Чорному морі"
Проте, посол акцентував, що звіряча жорстокість окупантів нікуди не поділася, і російські напади на мирних жителів посилюються. Корнічук зауважив, що Росія продовжує зосереджувати удари на цивільній та критичній інфраструктурі, це доводять і нещодавні удари по ДніпроГЕС та іншим системам електрозабезпечення.
Раніше "Телеграф" писав, що Росія збільшила застосування хімічних боєприпасів на фронті.