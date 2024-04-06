"Зараз ситуація змінилась": посол України в Ізраїлі розповів про співпрацю країн щодо загрози "шахедів"

Країни співпрацюють настільки плідно, наскільки це зараз можливо

Армії та розвідка Ізраїлю і України активно співпрацюють проти спільної загрози іранських безпілотників. Наразі загострилося розуміння того, що дві країни працюють проти однієї вісі зла, яку складають Росія та Іран.

Про це заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнічук в інтерв’ю Ynet. За його словами, з початку повномасштабного вторгнення Росії Ізраїль був напоготові, але між країнами не було особливої ​​співпраці, проте зараз ситуація змінилась.

Посол зауважив, що Україна та Ізраїль співпрацюють настільки плідно, наскільки це зараз можливо.

"Звичайно, кожен піклується про себе в жорстокій війні, яку ми з нею ведемо", — каже Корнічук.

За його словами, один з доказів міцних відносин між країнами є лист, надісланий президентом Іцхаком Герцогом Президенту України Володимиру Зеленському з нагоди двох років звільнення Бучі.

"Реальність, яку наші дві нації знали лише кілька років тому, була зруйнована до основи. І все ж, навіть коли ми стикаємося з насильством, яке мучить наш народ, сила життя штовхає нас вперед, з надіями та прагненнями до світлішого дня", — написав Герцог.

Посол також висловив свою думку щодо ситуації, яка зараз відбувається на фронті та по усій території України.

"Загалом ситуація стабільна. На жаль, у нас недостатньо зброї, щоб рухатися вперед, через затримку пакета допомоги в Конгресі, але ми можемо успішно захистити себе", — сказав Корнічук

За його словами, Україна може завдавати збитків Росії, і робить це успішно, адже "ми знищили більшу частину російського флоту в Чорному морі"

Проте, посол акцентував, що звіряча жорстокість окупантів нікуди не поділася, і російські напади на мирних жителів посилюються. Корнічук зауважив, що Росія продовжує зосереджувати удари на цивільній та критичній інфраструктурі, це доводять і нещодавні удари по ДніпроГЕС та іншим системам електрозабезпечення.

Раніше "Телеграф" писав, що Росія збільшила застосування хімічних боєприпасів на фронті.