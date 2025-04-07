Кризи, війни та пандемії. Футуролог пояснив, чому світ "з’їхав з глузду"

За масштабною турбулентністю йдуть глобальні зміни, каже аналітик

Із 2021 року кількість людей, задіяних у збройних конфліктах, зросла вдвічі. Протягом останніх 10 років ми спостерігаємо від 40 до 80 країн, залучених до воєнних конфліктів. Річ у тім, що зараз ми перебуваємо у періоді турбулентності, а попереду — фазовий перехід.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів футуролог, доктор економічних наук, засновник Advanter Group Андрій Длігач. Він пояснив, чому загострення ситуації у світі відбувається саме зараз.

Більше читайте у публікації: "Трамп дуже розумний, у нього з Путіним різні інтереси, але одна ціль": футуролог Андрій Длігач про шанс для України і виклики після війни".

За його словами, цей період передує тотальним змінам глобальної політичної та економічної системи. Два з них ми переживемо найближчим часом, третій — пов'язаний з технологічною сингулярністю — пізніше.

— Причинами сьогоднішнього фазового переходу стали цифрові технології і поява людей нового типу — периналів. Вони фактично вже живуть в цифровому світі, мислять глобально, а не локально, цінують не стільки своє громадянство, скільки статус власного профілю в Instagram чи ТікТок. І це не стосується теорії поколінь, йдеться про дуже різних людей, — каже футуролог.

Він пояснює, що фазові переходи завжди потребують знищення старих, вже неефективних систем. Саме тому вони супроводжуються як війнами, пандеміями, блекаутами і техногенними катастрофами.

— Існуюча політична система світу не відповідає викликам. Рада Безпеки ООН неефективна проти вето агресора, ВООЗ неефективна проти пандемії, Паризька кліматична угода неефективна проти кліматичних змін, ФРС і центробанки нічого не можуть вдіяти із зайвою ліквідністю чи з глобальними інфляційними процесами, — наголошує економіст.

Хоч як би Світовий банк чи МВФ намагалися приборкати економічні кризи, ми їх просто відтерміновуємо, заливаємо економіку грошима, натомість, нічого не робимо з величезним глобальним боргом, появою і розвитком віртуальної економіки. Саме тому зараз все це має бути зруйновано, — вважає Андрій Длігач.

На його думку, президент США Дональд Трамп — теж руйнівник.

— Ті, хто стоїть за ним у всьому, що стосується технологічної олігархії, руйнують глобальні і локальні американські інститути. Все це заради того, щоб встановити цифрову диктатуру або кіберократію.

Ці люди розуміють, що зараз мають шанс, зруйнувавши старі інститути, побудувати принципово інші. Вони будуть більш підконтрольними і реалізовуватимуть їхню уяву про майбутній гейміфікований, віртуальний світ, де переважна більшість людства перебуватиме в стані лайтового контенту, безкоштовного споживацтва, задовольняючись безумовними базовими благами.

За їх задумом, лише невелика частина людства буде дійсно займатися наукою, творенням, проривами, — підсумував засновник Advanter Group.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", як Україна може зіграти на егоїзмі Трампа.