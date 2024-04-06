"Сейчас ситуация изменилась": посол Украины в Израиле рассказал о сотрудничестве стран по угрозе "шахедов"

Страны сотрудничают настолько плодотворно, насколько это возможно

Армии и разведка Израиля и Украины активно сотрудничают против общей угрозы иранских беспилотников "Shahed". Сейчас обострилось понимание того, что две страны работают против одной оси зла, которую составляют Россия и Иран.

Об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корничук в интервью Ynet. По его словам, с начала полномасштабного вторжения России Израиль был начеку, но между странами не было особого сотрудничества, однако сейчас ситуация изменилась.

Посол отметил, что Украина и Израиль сотрудничают настолько плодотворно, насколько это возможно.

"Конечно, каждый заботится о себе в жестокой войне, которую мы с ней ведем", — говорит Корничук.

По его словам, одним из доказательств прочных отношений между странами является письмо, направленное президентом Ицхаком Герцогом президенту Украины Владимиру Зеленскому по случаю двух лет освобождения Бучи.

"Реальность, которую наши две нации знали всего несколько лет назад, была разрушена до основания. И все же, даже когда мы сталкиваемся с мучимым нашим народом насилием, сила жизни толкает нас вперед, с надеждами и стремлениями к более светлому дню", — написал Герцог.

Посол также высказал свое мнение о ситуации, которая сейчас происходит на фронте и по всей территории Украины.

"В общем, ситуация стабильная. К сожалению, у нас недостаточно оружия, чтобы двигаться вперед, из-за задержки пакета помощи в Конгрессе, но мы можем успешно защитить себя", — сказал Корничук.

По его словам, Украина может наносить ущерб России, и делает это успешно, ведь "мы уничтожили большую часть российского флота в Черном море"

Тем не менее, посол акцентировал, что зверская жестокость оккупантов никуда не делась, и российские нападения на мирных жителей усиливаются. Корничук отметил, что Россия продолжает сосредотачивать удары по гражданской и критической инфраструктуре, это доказывают и недавние удары по ДнепроГЭС и другим системам электроснабжения.

Ранее "Телеграф" писал, что Россия увеличила применение химических боеприпасов на фронте.