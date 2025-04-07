Сакура – ​​це вишня чи слива? Ви багато чого не знаєте про це красиве дерево

Маловідомі факти про це дерево та локації для фото на фоні сакур

Мало хто знає, що сакура — це не просто красиве дерево, яке квітне навесні одним із перших. Насправді це різновид вишні, що має свої унікальні характеристики та культурне значення. В Україні щороку тисячі туристів вирушають на "полювання" за рожевим цвітом, щоб зробити неповторні фотографії та відчути подих весни.

Що таке сакура і чим вона відрізняється від звичайної вишні

Сакура — це японська декоративна вишня (Prunus serrulata), яка відрізняється від звичайної вишні декількома особливостями. На відміну від нашої звичної вишні, сакуру вирощують більше для краси. Її квіти мають насичено рожевий колір та пишніше цвітіння, а пелюстки зазвичай складаються з більшої кількості шарів, ніж наша українська вишня. Втім, плоди сакури дрібні, терпкі та не мають харчової цінності, тоді як звичайна вишня вирощується саме заради соковитих і солодких ягід.

Найпоширенішими є сакури з рожевим чи біло-рожевим цвітом, та зустрічаються також дерева з жовтими, червоними та зеленими квітами.

Сакура "Окаме"

Найкращі місця для фото на фоні сакур в Україні

Ужгород

Ужгород по праву вважається українською столицею сакур. Тут дерева зазвичай починають квітнути в середині квітня і радують око до початку травня, хоча терміни дуже залежать від погодних умов. Наприклад, 2024 року цвітіння почалося вже наприкінці березня, а у 2025 році сакури ще не зацвіли через похолодання.

Основні локації для спостереження у місті:

Київська та Православна набережні з відомою Алеєю сакур;

Проспект Свободи;

Вулиця Марії Заньковецької;

Площа Богдана Хмельницького (там всього кілька дерев);

Слов'янська набережна — від ресторану "Венеція" до парку Боздош.

В Ужгороді традиційно проводиться фестиваль "Сакура Фест" наприкінці квітня — на початку травня, проте дати можуть змінюватись залежно від погоди.

Львів

У Львові сакури найчастіше розквітають в останній тиждень квітня. Найкращі місця для спостереження:

Парк імені Папи Римського Іоанна Павла II (близько 120 дерев);

Площа Петрушевича з алеєю (близько 10 дерев);

Вулиця Чернівецька на шляху до головного залізничного вокзалу;

Площа Митна, де можна побачити не лише сакури, а й райські яблуні та мигдаль.

Київ

У столиці сакури зацвітають у квітні, а найкращими місцями є:

Ботанічний сад імені Гришка з колекцією сакур різних видів

Парк Кіото, відомий найдовшою алеєю сакур в Україні

Національний ботанічний сад імені М.М. Гришка з великими насадженнями цих дерев.

Мукачево

Тут теж можна милуватися сакурами у квітні. Найвідоміші локації — це центральні вулиці міста (вулиця Ярослава Мудрого), а також Площа Світу.

Одеса

В Одесі сакури зазвичай починають цвісти у квітні, але залежно від погодних умов цвітіння може початися раніше. Наприклад, у січні 2025 року через аномально теплу зиму деякі дерева зацвіли передчасно. ​

Основні локації:

Ботанічний сад Одеського національного університету імені Мечникова — тут представлено близько 150 дерев сакури різних сортів. ​

Парк Перемоги: одна з найбільших та найвідоміших локацій для спостереження за цвітінням сакур у місті. ​

Полтава

У Полтаві сакури також зазвичай цвітуть у квітні, їх можна побачити у таких локаціях:

вулиця Раїси Кириченко — найстаріша алея сакур у місті;

Сонячний парк (тут висадили переважно молоді дерева);

Територія аграрного університету (всього кілька дерев).

Дніпро

Як в Полтаві чи в інших містах, у Дніпрі сакури починають розпускатись у квітні. Найвідомішими локаціями є Набережна Перемоги, парк Дніпровського університету та Сквер Героїв поряд із проспектом Поля.

Раніше "Телеграф" також писав, що у Києві почали цвісти магнолії та сакури. Їх можна побачити у кількох локаціях.