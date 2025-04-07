"Великодньому перемир’ю" бути? Штучний інтелект вразив прогнозами

Є низка факторів, що впливають на це

Перемир'я між Україною та Росією одне найхвилюючих питань наразі, особливо напередодні Великодня. Багатьох цікавить: чи дійсно є ймовірність укласти "Великоднє перемир'я".

"Телеграф" звернувся до штучного інтелекту Grok, аби отримати відповіді. На думку ШІ, будь-які прогнози щодо цього базуються на ситуаціях, які склались нещодавно, історичних подіях та тенденціях.

Зауважимо, що Grok – це чат-бот зі штучним інтелектом, розроблений компанією xAI Ілона Маска. Створений за ініціативою самого Маска у відповідь на поширення ChatGPT чат-бота від компанії OpenAI.

Політична ситуація

Позиція України. Київ неодноразово заявляв про свою готовність до припинення вогню та війни, але питання заходило в глухий кут, коли це стосувалась Росії. Останні обстріли яскраво показують, що Кремль наразі не гарантує це зі свого боку. У Саудівській Аравії в березні президент України Володимир Зеленський пропонував поетапний план перемир’я, тобто припинення повітряних ударів.

Позиція Росії. Москва висунула жорстокі умови для перемир'я і вони стосувались зняття санкцій чи визнання окупованих територій російськими. Наразі риторика Росії далека від прагнення миру.

Міжнародний тиск. США, Велика Британія та Франція активно працюють над наближенням припинення вогню в Україні, проте вже є певні розбіжності в їх позиціях. До того ж наміри Кремля ускладнюють цей процес. Президент США Дональд Трамп вже висловлював своє занепокоєння щодо того, що Росія продовжує бомбардувати Україну.

Військова ситуація

Ситуація на фронті безперечно має вплив на перемир'я та хід війни. Проте наразі разючих змін в обох сторін немає. На думку ШІ, це нагадує "гру в музичні стільці", де кожна сторона прагне максимізувати контроль перед паузою.

Російські обстріли. Кремль продовжує бомбардування України, показуючи цим неготовність дотримуватись домовленостей. А це за будь-яких обставин не може пришвидшити перемир'я.

Ресурси та стратегія. Більшість арсеналу Москви та обстрілів — демонстрація сили світові і створення важеля впливу на переговорах. Водночас Україна, яка залежить від допомоги Заходу, не завжди може диктувати свої умови.

Історичний контекст

Протягом трьох років повномасштабного вторгнення усі спроби "Великоднього перемир'я" провалились, що дає можливість зробити певні прогнози.

Шанси на укладення "Великоднього перемир’я"

За: Дипломатичне підґрунтя створене західними партнерами та Зеленським може дати "життя" тимчасовій угоді. Тим паче до символічної дати Великодня.

Проти: Кремль продовжує затягувати переговори, не уступаючи у своїх вимогах, що віддаляє компроміс. Висока активність обох сторін і на полі бою, і в небі нівелює ймовірність "Великоднього перемир'я".

Оцінка: Аналізуючи це, можна припустити, що шанси на укладення перемир’я до Великодня складають приблизно 30%. Фактично це низька ймовірність. До того ж до свята залишилось всього два тижні, за яких очікувати кардинальних змін не варто.

Ймовірність дотримання Росією перемир’я

За: Наявність на території України миротворців від нейтральних країн може стати стримуючим фактором для Росії. Також не слід відкидати тиск США і погрози санкціями.

Проти: Систематичне порушення Росією енергетичне перемир’я 2025 року не наближає закінчення війни. Кремль може використати паузу для перегрупування, а не для миру.

Оцінка: Ймовірність дотримання Росією умов перемир’я становить лише 20%, враховуючи історичні фактори і поточні події.

Аналізуючи усе вищевикладене ШІ, переконаний, що ймовірність укладення "Великоднього перемир'я" 30%, адже Росія чітко демонструє не готовність до припинення бомбардувань та активних бойових дій. Водночас і шанс того, що Кремль дотримається цього перемир'я невеликий — 20%. Тому наразі Київ має посилювати свою позицію на фронті та міжнародній арені, аби змусити Росію до реальних переговорів, а не символічних жестів.

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