"Слухайте Китай": Лавров назвав "найкращий" план припинення війни і заочно нахамив Зеленському

Цей план оприлюднили ще торік

Запропонований Китаєм план щодо припинення війни в Україні є "найчіткішим і найрозумнішим". Він побудований у логіці "від загального до приватного".

Про це заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров, пишуть російські ЗМІ. За його словами, для РФ найважливіше, що китайський план "виходить з аналізу причин того, що відбувається, і необхідності ці першопричини усунути".

"Найточніший план висунув ще минулого року Китай. 12 пунктів, збірка, як вони сказали, принципів та підходів. Наші китайські друзі сказали, що спочатку за всіма цими принципами хотіли б досягти згоди всіх інших учасників", — сказав Лавров.

Він також прокоментував слова президента України Володимира Зеленського щодо готовності до мирних переговорів без виходу на кордони України 1991 року. Лавров заявив, що після провалу переговорів у Стамбулі навесні 2022 року вестиме переговори з українським керівництвом "безглуздо".

"Мріяти не шкідливо. Смішно, це має жалюгідний вигляд", — заявив глава МЗС РФ.

Крім того, Лавров назвав умову, за якої Москва піде на обговорення "гарантій безпеки для України". За його словами, це має бути "діалог на рівних умовах".

"Обговорювати, як ми і говорили, якщо щось і можна, то це можна обговорювати на рівноправних умовах. Коли тобі на стіл ніхто не кладе жодних формул, які абсолютно безглузді і безперспективні", — заявив Лавров.

Як відомо, 24 лютого 2023 року МЗС Китаю представило свій "мирний план", в якому перерахувало ідеї щодо припинення війни в Україні. Китайська позиція була викладена у 12 окремих пунктах, які включають, зокрема, забезпечення поваги до суверенітету всіх країн, відмову від менталітету "холодної війни", припинення бойових дій, поновлення мирних переговорів, вирішення гуманітарної кризи, забезпечення захисту цивільної та військовополонених, зниження стратегічних небезпек та інші.

Нагадаємо, речник МЗС КНР Лінь Цзянь заявив, що Китай готовий посприяти мирним переговорам між Україною та Росією. Але це, за його словами, можливе лише "своїм способом".