"Є таке відчуття": Подоляк зробив несподівану заяву щодо Китаю

Радник глави ОП розповів, що КНР думає про Україну

Китай у захваті від спроможності України захищатися. Здатність нашої країни протистояти Росії виглядає для КНР вражаюче.

Про це в інтерв'ю ведучій Наталії Мосейчук заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Він пояснив свої слова щодо Китаю "психологічним відчуттям".

"Китай сьогодні повністю замінив собою Росію. Росії немає як глобального гравця… Коли у тебе партнер Росія, яку вважали монстром, який може зламати будь-кого, а тут два роки Україна витримує це, безумовно, дуже вражаюче виглядає для Китаю перш за все. Він розуміє, що, по-перше, Росія не є такою, як він думав про неї. А з іншого боку Україна це зовсім іншого рівня країна. Це важливо для всіх, у тому числі для США", — зазначив радник голови ОП.

За словами Подоляка, Китай усвідомлює, що Росія — це зовсім іншого рівня країна, "маленька, нікчемна країна". На його думку, КНР розуміє, що від Заходу можна отримати значно більше вигоди.

Нагадаємо, речник МЗС КНР Лінь Цзянь заявив, що Китай готовий посприяти мирним переговорам між Україною та Росією. Але це, за його словами, можливе лише "своїм способом".