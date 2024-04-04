ЗМІ: Іран готує масштабний удар по Ізраїлю протягом 48 годин

У регіоні вже почалися перебої з GPS

Авіаудар за консульством Ірану в сирійському Дамаску може призвести до серйозної ескалації конфлікту на Близькому Сході. Так у ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що Іран нібито готує масштабний обстріл Ізраїлю.

Як повідомляє видання Vox, американська розвідка ЦРУ попередила Ізраїль про підготовку військової відповіді від Ірану протягом 48 годин. Якщо це станеться, то в регіоні може розпочатись повномасштабна війна.

Видання посилається на іранське видання Al Mayadeen, яке повідомило, що передбачувана відповідь Ірану включатиме "комбіновану атаку з дощем безпілотників і ракет, випущених зі своїх баз зі стратегічних об’єктів на території Ізраїлю".

Видання також наголосило, що Ізраїль уже перевів свої війська у стан підвищеної бойової готовності.

Варто зазначити, що напередодні верховний лідер Ірану Алі Хаменеї пригрозив помститися Ізраїлю, але не став вдаватися до подробиць про те, що має на увазі. Разом з тим він заявив, що в День Аль-Кудс по всьому світу пройде "міжнародний протест" проти дій Тель-Авіва.

День Аль-Кудс заснований Тегераном для вираження солідарності з жителями Палестини і відзначається в останню п’ятницю Рамадану. Цього року він припадає на 5 квітня.

До речі, в мережі вже з’явилися повідомлення, що в Ізраїлі почалися перебої з GPS.

Як відомо, у понеділок, 1 квітня, за будівлею консульства Ірану в Дамаску було завдано авіаудару. Внаслідок удару загинуло кілька співробітників посольства, а також бригадний генерал Мохаммад Реза Захеді, який також є командувачем елітних сил "Кудс" у Сирії та Лівані, а також два його помічники.