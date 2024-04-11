Ситуация на Ближнем востоке накаляется: Иран может нанести удар по Израилю в ближайшее время

В США считают, что нападение неизбежно

В США считают "практически неизбежным" масштабный обстрел Израиля со стороны Ирана после авиаудара по консульству в Сирии. При этом немецкая авиакомпания "Lufthansa" решила приостановить полеты в Тегеран на следующие 24 часа.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. Отмечается, что в разведках США и Израиля считают, что удар будет и надо ставить вопрос о том, когда именно.

Тем временем Reuters сообщает, что авиакомпания Lufthansa решила приостановить рейсы в Иран из соображений безопасности.

"Мы постоянно следим за ситуацией на Ближнем Востоке и находимся в тесном контакте с властями. Безопасность наших гостей и членов экипажа является главным приоритетом Lufthansa", — говорится в сообщении компании.

Также издание цитирует иранское информационное агентство Mehr News, которое сообщило, что по данным иранского Министерства обороны, все воздушное сообщение над Тегераном будет приостановлено из-за "военных учений" с полуночи.

Стоит отметить, что в среду, 10 апреля, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи повторил обещание нанести ответный удар Израилю за удар по Дамаску, который, по его словам, был равносилен нападению на иранскую территорию.

Bloomberg сообщает, что иностранные дипломатические миссии уже готовятся к возможным ударам, составляя планы эвакуации на случай непредвиденных обстоятельств.

Тем временем флот США в Персидской затоке был приведен в полную боевую готовность.

Как известно, в понедельник, 1 апреля, по зданию консульства Ирана в Дамаске был нанесен авиаудар. В результате удара погибли несколько сотрудников посольства, а также бригадный генерал Мохаммад Реза Захеди, который также является командующим элитными силами "Кудс" в Сирии и Ливане, а также два его помощника. Позже стало известно, что погибли 13 высокопоставленных руководителей сил Ирана, в том числе три генерала.